Primul gin pe baza de mazare. Se pare ca ajuta la protectia climei

Ziare.

com

Arbikie Distillery a precizat ca specialitatea sa de gin, Nadar, denumire care in gaelica inseamna "natura", evita mai multe emisii de dioxid de carbon decat creeaza, intrucat mazarea nu are nevoie de fertilizatori din azot sintetic - o sursa de emisii de carbon - spre deosebire de grau, orz sau porumb, noteaza Reuters."Suntem in permanenta in cautarea unor modalitati de a inova si consolida obiectivele noastre in domeniul sustenabilitatii", a precizat purtatorul de cuvant al Arbikie Distillery, Rachel Thomson, pentru Reuters."Pentru fiecare decizie pe care o luam, incercam sa luam in considerare impactul asupra mediului si modalitatea prin care putem face lucrurile mai bine".Producatorul scotian de gin, infiintat in 2014, se adauga listei companiilor care si-au luat angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, in scopul combaterii schimbarilor climatice, precum compania din domeniul mobilei IKEA sau gigantii tehnologici Microsoft si Amazon.Unele dintre aceste companii inovatoare au promis sa realizeze un impact pozitiv in ceea ce priveste emisiile de carbon - prin reducerea unei cantitati mai mari de emisii decat cea pe care o produc - pentru a evita scenariul grav al cresterii nivelului marilor, incendiilor de vegetatie incontrolabile si al schimbarilor imprevizibile ale vremii previzionate de cercetatorii din domeniul climei.Directorul Arbikie Distillery, John Stirling, a spus ca sustenabilitatea este "vitala" pentru afacerea sa si considera schimbarile climatice si pierderea biodiversitatii ca fiind "cea mai mare provocare cu care s-a confruntat omenirea".Specialitatea de votca Tattie Bogle, produsa de aceeasi firma si a carei denumire in scotiana inseamna "sperietoare de pasari", foloseste legume "defecte", care nu sunt conforme standardelor marilor comercianti, in scopul reducerii risipei alimentare."Ginul Nadar merge chiar mai departe si intentioneaza sa produca un impact pozitiv, nu doar unul neutru, in ceea ce priveste sustenabilitatea pe termen lung", a spus Stirling. "Gustul este, de asemenea, fantastic", a adaugat el.