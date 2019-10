Proiect: PSD propune sa fie vanati cormoranii. Printre argumente - pasarile sunt prea inteligente si pestii stresati

Ziare.

Conform Profit.ro, initiatorii arata ca directivele europene privind conservarea pasarilor salbatice au condus la "o exagerata crestere a populatiilor de cormorani in Romania, care au invadat zone din afara ariilor de crestere traditionale (Delta Dunarii si cursul Dunarii), ajungand in regiuni unde nu erau intalnite anterior".De asemenea, conform expunerii de motive, desi impotriva lor au fost folosite plase, tunuri cu gaze sau radiofrecvente, laser, sperietori de ciori, au devenit ineficiente, pentru ca "aceste pasari, deosebit de inteligente, se obisnuiesc cu ele, se adapteaza si nu se mai sperie". Initiatorii proiectului invoca si "instalarea stresului Ia pesti", cu influenta negatuva asupra greutatii si implicit a productiei.Parlamentarii PSD propun modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, prin excluderea cormoranului mare din fauna salbatica in cazul careia vanatoarea este interzisa, vanatoarea urmand sa fie permisa anual in perioada 1 septembrie - 28 februarie.