Rauri furate - patrimoniu natural amenintat de Hidroelectrica

O imensa amenajare hidroenergetica ceausista, "Siriu-Surduc", prevedea mutilarea a 6 rauri:, adica distrugerea retelei hidrografice de pe un areal enorm din Carpatii de Curbura.Din fericire, a venit Revolutia, apoi lucrarile au fost reluate tarziu si cu un ritm scazut, asa ca Basca Mare, Basca Mica, Basca Rozilei si Zabala inca mai curg libere. Dar amenintarea este iminenta acum pentru raul Basca Mare.Raul a fost coborat in aprilie 2019 de participantii la Balkan Rivers Tour IV, iar acesti caiacisti experimentati, care au coborat rauri din toate colturile lumii, l-au etichetat ca fiind un rau de clasa mondiala. Dar in Romania patrimoniul natural este tratat de autoritati cu o indiferenta totala, la fel ca legislatia de mediu.Componenta amenajarii hidroenergetice Siriu-Surduc care ameninta raul Basca Mare este denumita "treapta Surduc - Nehoiasu" si arata ca o microhidrocentrala amplificata la paroxism. Prevede o captare a raului Basca Mare sus in Covasna, prin barajul Surduc, un tunel de aductiune pana jos la Nehoiasu, in versantul stang al Buzaului, si hidrocentrala Nehoiasu II.Prin urmare, raul Basca Mare urmeaza a fi secat fara sa-si mai recupereze vreodata apele. In consecinta, raul Basca Rozilei ramane fara jumatate din debit. Locuitorii a 6 sate de la poalele muntilor se vor trezi ca le-a fost furat raul, fara ca autoritatile sa-i fi consultat sau macar informat vreodata.La 30 de ani de la Revolutie, autoritatile trateaza localnicii cu acelasi dispret cu care ii tratau autoritatile comuniste.Hidroelectrica se lauda ca a alocat recent 78 de milioane de euro pentru captarea raului Basca Mare. Nu s-a facut nicio evaluare de mediu conform legii pentru intreaga treapta Surduc-Nehoiasu, ci s-a aplicat manevra ilegala cunoscuta sub denumirea de "salami slicing".In 2009 s-a emis un acord de mediu strict pentru lucrarile din judetul Covasna, de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu. Dar ilegalitatile nu se opresc aici: evaluarea de mediu pentru acest acord a fost facuta de ISPH, practic aceeasi entitate care, pe vremea lui Ceausescu, a proiectat aceasta amenajare hidroenergetica - ei si-au evaluat propriul proiect.Dar este mai grav decat un "simplu" conflict de interese. Cand a fost emis acordul de mediu, in 2009, faptul ca ISPH si-a evaluat propriul proiect era, conform legislatiei, nu doar motiv de respingere a "studiului" de impact intocmit de ISPH, ci motiv de anulare a certificatului de atestare al evaluatorului.Abuzul in serviciu al functionarilor de la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu nu a fost anchetat de nimeni.In contextul ecocidului provocat de hidrocentrale in Carpatii Romanesti, este un miracol faptul ca in Romania mai exista un astfel de rau. El adaposteste 10 specii de pesti: pastrav, lipan, clean, boistean, bledita, moioaga, grindel, petroc, cara si zglavoaca.Si are un sector considerabil fara drum pe malul raului, un sector de vale natural, spectaculos, fapt ce il face un element esential al patrimoniului natural romanesc. Este si singurul rau al sitului Natura 2000 Penteleu.Secarea raului va afecta semnificativ toate speciile si habitatele acvatice si ripariene pentru care a fost desemnat situl Natura 2000, infractiune ignorata de Garda Nationala de Mediu.Dar impactul definitivarii treaptei Surduc-Nehoiasu merge mult mai departe. Raul Buzau este afectat de hydropeaking, de modificarea brusca a debitului in functie de uzinarea hidrocentralei Nehoiasu I.Aceste variatii bruste si artificiale ale debitului, care nu au nicio legatura cu ritmurile naturii, agreseaza ecosistemul raului.Daca se pune in functiune si hidrocentrala Nehoiasu II, acest hydropeaking se va amplifica si va devasta situl Natura 2000 din aval, Lunca Buzaului, avertizeaza biologul si activistul Calin Dejeu.Captarea Bascei Mari nu este un pericol numai pentru acest rau si pentru Basca Rozilei, ci pentru tot cursul Buzaului aval de Nehoiasu.