Romania a "exportat" un ras in Europa, pentru a repopula padurile. Urmeaza si altii

Serviciul Forestier al Sloveniei a anuntat, vineri, ca un mascul numit Goru este primul dintre cei 10 rasi care vor fi transportati din Romania si Slovacia, pana in anul 2024, a anuntat purtatorul de cuvant, citat de agentia Reuters Goru va petrece circa trei saptamani intr-un spatiu delimitat, pentru a se adapta noului sau mediu, dupa care va fi pus in libertate.Rasii au disparut din Slovenia in urma cu aproape un secol, dar in anul 1974 s-a inceput cu succes repopularea, cand au fost aduse sase exemplare din Slovacia. Numarul a crescut pana in anul 2000, cand din cauze genetice a inceput sa scada.In prezent, sunt intre 10 si 20 de rasi in padurile Sloveniei, in scadere de la o populatie de 50-70, cati erau in urma cu 20 de ani.Aproape 60 la suta din suprafata Sloveniei este impadurita, iar tara se bucura de populatii relativ stabile de lupi si ursi.