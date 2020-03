Romania, una dintre cele mai poluate tari din Europa. Ce trebuie sa faca marii producatori pentru gestionarea legala a ambalajelor?

Ziare.

Pentru a diminua efectele pe care activitatile marilor producatori le au prin producerea sau utilizarea de ambalaje, o serie de norme au fost instituite privind managementul eficient al acestor deseuri prin noi reglementari.Astfel, in Romania, incepand cu 19 iulie 2018, a fost publicata in Monitorul Oficial OUG 74/17.07.2018, care modifica si completeaza doua legi importante in domeniul managementului deseurilor, si anume Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si Legea nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.Companiile cele mai afectate de aceste noi modificari sunt cele care opereaza in zona de:● retail● domeniul farmaceutic,● auto,● producatorii,● distribuitorii si importatorii din industria de alimente si bauturi precum si bunuri● de larg consum,● cei care asigura productia de echipamente electrice si electronice, dar si echipamente industriale.Totusi, companiile care declara cantitatile si tipurile de ambalaje introduse pe piata din Romania raman aceleasi, insa sunt clarificate cazurile companiilor care introduc pe piata noastra produse ambalate.Din aceasta categorie fac parte acei operatori economici care se ocupa de importul sau achizitionarea din interiorul Comunitatii a produselor ambalate pentru consum propriu. Ei sunt obligati sa aiba responsabilitate pentru deseurile de ambalaje primare, secundare si tertiare care se folosesc pentru a ambala propriile produse.● Conform prevederilor legale, vor fi luate in considerare cantitatile de deseuri de ambalaje care au fost valorificate si reciclate pentru calcularea contributiei anuale.● In privinta ambalajelor reutilizabile care se returneaza furnizorilor interni si externi se inregistreaza in evidentele contabile in conturi de stocuri distincte, la o valoare justa.● Cantitatea de ambalaje care se reutilizeaza se recunoaste doar in baza inregistrarilor existente in evidentele contabile.● Ambalajele primare reutilizabile folosite pentru produsele destinate consumului populatiei trebuie inregistrate in evidentele contabile la o valoare de 0.50 lei/ambalaj.● In privinta gestionarii deseurilor de ambalaje pentru companiile care functioneaza conform sistemului individual, acestea trebuie sa valorifice ambalajele primare reutilizabile devenite deseuri, sa valorifice ambalajele primare proprii folosite preluate de la beneficiari, precum si ambalajele produselor importate pentru consum sau utilizare proprie devenite deseuri, sa valorifice ambalajele secundare si ambalajele pentru transport, folosite la livrarea marfii sau preluate de la beneficiari, incluzand ambalajele secundare si cele pentru transport ale produselor importate pentru consum/utilizare proprie, devenite deseuri.● Companiile sunt obligate sa stabileasca lunar si sa detina situatii pe baza documentelor financiar-contabile si a documentelor justificative, pentru fiecare material, pentru cantitatile de deseuri de ambalaje care au rezultat din ambalaje primare reutilizabile, pentru cantitatile de deseuri de ambalaje ce rezulta din ambalajele primare pentru care se aplica un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite, pentru cantitatile de deseuri de ambalaje rezultate din ambalaje secundare si ambalajele pentru transport pentru care exista un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor, pentru cantitatile de deseuri de ambalaje din lemn, care au fost incredintate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele de foc.● Companiile trebuie sa declare lunar, pana la data de 25 a lunii care urmeaza celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala, cantitatile de deseuri de ambalaje reciclate sau valorificate prin alte forme ori incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, totale si pe fiecare tip de material. De asemenea, trebuie specificate informatii cu privire la operatorii economici care au efectuat procedurile de reciclare sau valorificare.● Daca exista companii care decid sa indeplineasca obiectivele anuale de reciclare si valorificare printr-o OTR (Organizatie de Transfer de Responsabilitate), acestea sunt obligate sa stabileasca lunar cantitatile de ambalaje pentru care au predat responsabilitatea prin contract pentru fiecare tip de material, sa obtina situatia cantitatilor de deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate cu recuperare de energie de la OTR, sa declare lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, ce cantitati de ambalaje totale din fiecare tip de material pentru care a predat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale prin contract.● In situatia in care producatorul nu detine o evidenta cantitativa si nu implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, pentru ambalajele introduse pe piata nationala, pe tip de material si pe tip de ambalaj, primar, secundar si pentru transport poate ajunge sa plateasca o amenda intre 30.000 lei si 50.000 lei.● Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate sunt obligati sa atinga incepand cu data de 01 ianuarie 2020 un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile din ambalajele utilizate la introducerea pe piata a produselor lor, incluzand si ambalajele luate spre inchiriere de cel putin 5%, dar nu mai putin decat procentajul mediu realizat in perioada 2018 - 2019 si sa creasca acest procentaj cu 5%, anual, pana in anul 2025 inclusiv, nerealizarea acestei obligatii ii poate costa o amenda intre 20.000 lei la 40.000 lei● Tot cu o amenda intre 20.000 lei si 40.000 poate fi penalizata si nerespectarea de catre colectorii de ambalaje a obligatiilor privind obtinerea acordurilor si realizarea raportarilor.Asadar, o buna gestionare a ambalajelor de catre marii producatori presupune colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un broker desemnat.