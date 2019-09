Trotinetele electrice sunt mult mai periculoase pentru mediu decat bicicletele

Ziare.

''Rutele strabatute sunt de obicei foarte scurte si pot fi parcurse pe jos, cu autobuzul, pe sine sau cu bicicleta'', a declarat Maria Krautzberger, presedinte UBA, cu referire la trotinetele electrice.In comparatie cu bicicleta, trotinetele electrice sunt ''considerabil mai periculoase pentru mediu'', a adaugat Krautzberger.Furnizorii ar trebui sa puna la dispozitie vehicule electrice in zonele de la marginea oraselor, a spus ea adaugand ca ''aici ar putea avea sens sa se faca mai rapid legatura catre rutele mai lungi, parcurse cu autobuzul sau trenul, cu un e-scuter, mai degraba decat cu o masina''.Krautzberger a notat ca masinile particulare sunt ''o problema mult mai mare la adresa mediului, atat in ceea ce priveste poluarea cat si zgomotul''.Presedintele UBA a adresat un apel autoritatilor municipale pentru reducerea numarului de locuri de parcare astfel incat sa se creeze mai mult spatiu pentru piste de biciclete si trotuare pietonale.Ministrul Transporturilor din Germania, Andreas Scheuer, s-a pronuntat in favoarea vehiculelor electrice pentru acoperirea ''ultimei mile'' in transportul urban, insa propunerea sa de a permite accesul acestora pe liniile de autobuz a fost criticata de politie si de oficiali din transportul public.