PSD a votat ca 609 capre negre sa fie ucise in acest sezon

Au fost prezenti astazi doar 69 de senatori din cei 136 trimisi in Parlament de alegatori si PSD a avut la limita majoritate. Au votat impotriva 33 din cei 34 de senatori PSD prezenti. Doar Gabriela Cretu de la PSD a votat pentru protejarea caprelor negre, iar social-democratlor li s-au mai alaturat doi senatori neafiliati, unul fost PSD, altul fost PMP. Au fost si doua abtineri, una de la PNL si una a unui fost social-democrat.Pentru protejarea caprei negre au votat toti senatorii USR, aproape toti cei de la PNL, toti de la UDMR, 4 neafiliati si social-democrata mentionata mai sus, insa nu s-au strans decat 32 de voturi.Senatul este prima camera in acest caz, astfel ca legea trebuie sa treaca si de Camera Deputatilor si sa fie promulgata de presedinte pentru a intra in vigoare.Legea fusese initiata de senatorii USR Allen Coliban, Cornel Zainea si Mihai Gotiu. Coliban a scris ulterior pe Facebook ca practic astazi PSD a decis uciderea a 609 capre negre."Impreuna cu colegii Cornel Zainea si Mihai Gotiu am initiat o lege pentru includerea caprei negre in randul speciilor protejate . Astazi, ea a fost respinsa, la limita, de Senat - 35 voturi impotriva, 32 pentru, 2 abtineri.Capra neagra a fost, in trecut, Monument al Naturii in Romania. Cu toate acestea, braconajul si vanatoarea au dus la disparitia ei din anumite zone (ex: Muntii Rodnei), fiind necesare masuri de repopulare", a scris Coliban pe Facebook.Senatorul USR arata ca si modul in care sunt calculate cotele de vanatoare este unul suspect, pentru ca este absurd ca dintr-un judet sa se decida sa fie ucise aproape un sfert dintre capre."La ora actuala efectivele sunt evaluate pe baza raportarilor gestionarilor de fonduri cinegetice, existand multe indicii ca numaratoarea nu este una reala (ex: raportari care indica efective dublate de la un an la altul).Inclusiv cotele de vanatoare aprobate de minister ridica semne de intrebare (ex: 104 exemplare vor fi impuscate in acest an in judetul Gorj, la o populatie totala estimata la 445 de exemplare).Capra neagra nu face niciun rau omului, nici animalelor domestice, nici culturilor agricole. Capra neagra este un simbol al Romaniei si al Muntilor Carpati", a mai scris senatorul Allen Coliban.Pentru protejarea caprelor negre a fost initiata si o petitie, ce a strans aproape 12.000 de semnaturi. Petitia poate fi semnata AICI "Petitia pentru salvarea caprei negre a adunat 12.000 de semnaturi si am depus-o azi, la Senat. Toate aceste argumente nu au contat pentru PSD, care a permis uciderea a 609 capre negre in sezonul 2019-2020", conchide Allen Coliban.Decizia de azi din Senat vine la doar doua saptamani de cand aceiasi social-democrati au votat sa scoata si ursii de sub protectie , dand astfel liber la vanatoarea de trofee.