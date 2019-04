10 dintre cele mai interesante acoperisuri verzi din lume

Ziare.

com

fi mai mult decat locurile in care troneaza cosurile de fum si antenele de satelit.Pentru oamenii care locuiesc in orase afectate de asa-numitul fenomen de insula de caldura urbana, de poluare, care sufera de pe urma efectelor psihologice si fizice ale traiului intr-un mediu artificial, orice petic castigat in favoarea naturii nu le poate aduce decat beneficii. Acoperisurile pot oferi o miriada de astfel de petice, putand fi transformate in veritabile gradini si parcuri.Avantajele acoperisurilor verzi merg dincolo de apectul estetic si de functia lor de spatii de recreere. Ele contribuie la atenuarea insulelor de caldura mai sus mentionate - fenomen meteorologic care se manifesta prin concentrarea unor temperaturi mai ridicate in interiorul zonelor urbane dense in comparatie cu spatiile inconjuratoare -, retin apele pluviale (asadar, fara strazi inundate dupa fiecare ploaie mai abundenta), pot ajuta la reducerea consumului de energie pentru incalzire si racire (ceea ce inseamna facturi mai mici la utilitati) si ofera o buna izolare fonica.Nu in ultimul rand, este demonstrat stiintific ca spatiile verzi contribuie la starea de bine a oamenilor, avand asupra acestora un efect calmant, in timp ce ofera adapost faunei urbane.Vazut de multe ori ca un element specific constructiilor moderne, acoperisul verde exista de fapt, intr-o forma sau alta, de mii de ani. Plantele au sporit adapostul omului din cele mai vechi timpuri, protejandu-l de frig si de caldura, de vant si de ploi. Un exemplu de exceptie de acoperis verde gasim in urma cu doua milenii si jumatate, in gradinile suspendate ale Babilonului, unde fugeau de caldura toropitoare regii si reginele acelor vremuri.Mult mai tarziu, norvegienii au inceput sa planteze iarba pe casa, pentru a-si proteja locuintele de intemperii.Prin anii 1960, tarile din vestul Europei, in special Germania, au redescoperit utilitatea acoperisurilor verzi, iar, cu timpul, popularitatea acestora a inceput sa creasca si in tari ca Japonia, Statele Unite si Canada. Puteti admira zece dintre cele mai deosebite acoperisuri verzi din lume pe SpatiulConstruit.ro