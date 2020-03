Green Deal: Politicienii romani sunt prea sceptici

1. "Green Deal nu aduce nimic nou"

2. "Sunt aceiasi bani"

3. "Este despre regenerabile"

E stimulata o buna parte a industriei

Proprietarii raman cu mai multi bani in buzunar

Reducem costurile pe care le presupune schimbarea climatica, inclusiv cele cu poluarea care omoara aproape 30.000 de romani anual

4. Green Deal ne forteaza sa renuntam la autostrazi si alte investitii

5. "Economia Romaniei va fi afectata de Green Deal"

6. "Green Deal ne baga in faliment companiile energetice"

7. "Europa era oricum un continent cu politici verzi, e nevoie sa adoptam politicile astea?"

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, manager de Public Affairs si Public Relations in cadrul unei companii multinationale, presedinte al boardului Asociatiei pentru Promovarea Eficientei Energetice in Cladiri - Roenef si este implicat in mai multe asociatii din domeniul eficientei energetice si sigurantei la incendiu

De la premierul Ludovic Orban (PNL) pana la fostul presedinte Traian Basescu (PMP) si europarlamentarul Cristian Ghinea (USR), am vazut o serie de luari de pozitie sceptice fata de Green Deal.Cateva mituri despre Green Deal se propaga. Hai sa incercam sa le adresam:Din nefericire, pare a fi o neintelegere aici, dintr-un motiv foarte simplu: Green Deal este, in acest moment, o colectie de principii, propuneri de politici si directii de actiune. Pe langa faptul ca aceasta colectie insasi aduce multe lucruri noi, partile de detaliu pur si simplu inca nu au ajuns la momentul deciziilor.Iar asta include propuneri privind directive sau alte tipuri de actiuni pe: "Legea Climei", "Valul de Renovare" (foarte important pentru industria constructiilor), Planul de Actiune pentru Economia Circulara si o Strategie Industriala care sa permita ca Europa sa devina un continent neutru din punct de vedere climatic, dar sa ramana competitiva.Dau un singur exemplu: Cresterea ambitiei referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, care isi propune ca tinta reducerea de la 40% pana in 2030 cum si-a propus ultima data pana la 55%. O diferenta enorma. Cine poate spune ca nu aduce nimic nou?Las aici lista de directii anuntate pentru Green Deal . Va las sa judecati daca "nu aduce nimic nou".Aici e o mica imprecizie care duce la o mare confuzie. Ce-i drept, Uniunea Europeana isi propune sa aloce aceiasi bani din fonduri europene, insa asta este doar partea mai mica a efortului. Alte sume vor veni din diverse planuri de finantare, garantare a creditelor si investitiilor pentru mobilizarea banilor privati, suport din partea Bancii Europene de Investitii.Estimarile spun ca acest efort UE-BEI va putea mobiliza O MIE SASE SUTE MILIARDE EURO. 1.6 "trilioane". Mult, mult peste sumele provenite din fonduri europene. Desigur, trebuie sa stii sa si mobilizezi acele sume, dar despre asta vom vorbi cu alta ocazie.Dincolo de asta, insasi prevederile legale din directivele, regulamentele sau standardele europene vor duce la mobilizari de bani privati si publici.Impresia gresita e ca politicile climatice sunt despre panouri solare, turbine eoliene si asa mai departe. Eventual si cu imaginea stereotipica a unui hipster vegan care a adoptat stilul asta pentru a salva planeta. De fapt, regenerabilele sunt partea mai mica a acestui efort, iar hipsterii nu sunt mentionati in Green Deal, oarecum surprinzator. Nemaivorbind de faptul ca regenerabilele, unde putem include hidrocentralele, devin tot mai accesibile si sunt in mod clar o solutie.Dar sunt parti mult mai importante. Stiti unde se consuma cea mai mare parte a energiei produse in UE (40%) si de unde provine cea mai mare parte a emisiilor de gaze cu efect de sera (36%)? Din cladiri. De aceea Comisia Europeana prioritizeaza "Valul de Renovare" a cladirilor.Ce inseamna asta? Inseamna posibilitati pentru unele dintre cele mai traditionale si mai putin "hip" industrii, cea a constructiilor.Hai sa zicem ca renovam 10, 20, 30% dintre milioanele de cladiri din Romania care pur si simplu arunca banii pe fereastra pentru ca nu sunt eficiente energetic (incepand cu Casa Poporului). Inseama sume imense prin care:Fostul presedinte Traian Basescu declara:Cu toate ca fostul presedinte e o persoana a carei opinie este respectabila in unele domenii, aici informatiile sunt pur si simplu neadevarate. In primul rand nu e nicio legatura intre autostrazi si regenerabile, Comisia nu pune nicio conditie si nu le leaga in vreun fel. Ne da bani pentru autostrazi, din pacate noi nu stim sa ii folosim. In al doilea rand, cum explicam mai sus, regenerabilele sunt o parte mica a efortului si, in cel mai rau caz, nu au nevoie de banii statului pentru a se dezvolta, ci au nevoie ca statul sa nu le mai puna piedici.In fine, din contra, politicile verzi elibereaza sume importante de bani care pot fi folosite inclusiv la autostrazi. Spre exemplu, un studiu realizat de Copenhagen Economics la cererea Comisiei Europene arata ca DOAR IN DOMENIUL EFICIENTEI ENERGETICE, adica doar una dintre componentele Green Deal, PIB-ul statelor UE ar putea creste cu pana la 1,5% pana in 2030. Mai multi bani, asadar.Dincolo de asta, banii suplimentari care vor veni pentru Green Deal, despre care am scris mai sus, nu pot fi decat benefici pentru Romania.La o dezbatere recenta cu industria, premierul Ludovic Orban a dus la ridicarea unor sprancene cand a vorbit despre afectarea unor parti ale industriei din cauza Pactului Ecologic.Ma asteptam ca premierul Ludovic Orban sa fie mai deschis fata de idee. Desigur, a dat de inteles ca sustine Pactul, insa in primul rand pentru ca a devenit o "religie" si pentru ca suntem buni europeni. Am fost surprins ca un om abil din punct de vedere politic precum "Orban cel bun", cum ii place sa-si spuna in Europa - in antiteza cu Orban al Ungariei - nu a simtit sala si nu a simtit potentialul politic al Pactului, dincolo de cel economic si social.Cred ca seful Guvernului a fost putin surprins cand reprezentantii industriilor care au luat cuvantul s-au aratat mult mai deschisi fata de potentialul de afaceri pe care il presupune Pactul.Nici nu e de mirare: In aproape orice domeniu, de la constructii la transporturi feroviare, poti obtine lucruri bune, inclusiv avantaje competitive, daca folosesti energie mai ieftina, platesti mai putin pentru ca iti reduci pierderile si asa mai departe.Din fericire, ministrul Mediului, Costel Alexe, si europarlamentarii Siegfried Muresan si Cristian Busoi au fost mult mai optimisti si chiar si ministrul Economiei, Virgil Popescu, a fost moderat optimist. Ce-i drept, daca vom fi atat de fraieri incat nu vom sti sa profitam, Green Deal nu ne va ajuta cu nimic.Exista o preocupare in Romania ca politicile verzi ale UE ar putea sa duca la prabusirea Complexului Energetic Oltenia si a Complexului Energetic Hunedoara.De fapt, cele doua companii sunt afectate de fenomene mult mai romanesti: a) Capusarea extrema de catre escroci politici si de afaceri; b) Faptul ca, pe termen lung, carbunele isi pierde din viabilitate ca sursa de energie, in ciuda sprijinului statului; c) Lipsa de viziune a unui lung sir de guverne care nu au luat masuri pentru a schimba situatia.De ani de zile cele 2 companii "se duc in cap" din cauze care nu au nicio legatura cu Uniunea Europeana. La CEO situatia e grea, la CEH situatia e dramatica. Multi arata cu degetul pe obiectivele de mediu ale Uniunii Europene, dar nimeni nu le-a fortat pe cele doua companii sa nu faca investitii pentru reducerea poluarii (cu bani europeni) sau sa cumpere la timp, la un pret bun, certificatele verzi.Uniunea Europeana nu ne cere de-a dreptul sa inchidem companiile energetice, dar cere sa respectam obligatiile legale si de mediu. Ba din contra, ne ofera bani pentru cazul in care avem nevoie, si chiar avem, sa trecem spre productia de energie mai curata. Doar prin Mecanismul Tranzitiei Juste putem lua aproximativ 750 de milioane de euro pentru acest scop, locul 3 in Europa, pe langa alte instrumente pe care le putem folosi.Ministrul Economiei spunea, la dezbaterea mentionata mai sus, ca planul de salvare pentru CE Oltenia cuprinde inclusiv crearea unei capacitati de productie de energie cu ajutorul panourilor solare, pe langa una cu gaz. Uite ca nu e rea nici energia regenerabila! Macar de s-ar fi gandit cineva de acum cativa ani!Da, era nevoie. Cum o persoana obeza care merge la sala si mananca sanatos de 5 ori pe luna trebuie sa o faca zilnic pentru a-si creste sansele de supravietuire, e nevoie de politici verzi mai consistente pentru a combate incalzirea globala si pentru a aduce beneficii economice si sociale cetatenilor europeni.La ritmul de acum, riscam serios sa nu ne atingem tintele din lupta cu schimbarea climatica. Degeaba e UE chior in lumea orbilor, nu e de ajuns.PS - Mi-as dori ca politicienii romani mai sceptici sa se bazeze mai mult pe date si/ sau, daca tot cred ca nu e bine, sa vina ei cu propunerile lor, eventual cu datele lor. Cum facem sa reducem emisiile de gaze cu efect de sera care ne ameninta totul, de la agricultura pana la comert si sanatate? Ce solutii au ei de reducere a emisiilor?Exista o alternativa mai buna, eventual care sa presupuna eforturi mai mici, la care nu s-au gandit institutiile europene, expertii, majoritatea din Parlamentul European? Am ceva indoieli.