Greta Thunberg va acosta la Lisabona, dupa ce a traversat Atlanticul cu un catamaran, in drum spre Conferinta ONU

Ziare.

com

Adolescenta de 16 ani, reprezentanta a luptei impotriva incalzirii globale, care refuza sa calatoreasca cu avionul, a traversat prima oara Oceanul Atlantic la bordul unui iaht cu zero emisii poluante, pentru a merge la summitul ONU asupra climei din septembrie de la New York si la Conferinta ONU asupra Climei (COP25) care fusese initial programata sa aiba loc in Chile.Insa, tara latino-americana a renuntat sa mai gazduiasca aceasta reuniune din cauza protestelor violente, soldate cu circa 20 de morti, summitul fiind mutat in Spania.Greta Thunberg a trebuit astfel sa se intoarca in Europa la bordul unui catamaran, care a plecat pe 13 noiembrie din Hampton, Virginia (estul SUA).Dupa ce a parcurs peste 5.500 de kilometri, barca apartinand unui tanar cuplu australian este asteptata marti, incepand cu ora 08:00 (locala si GMT), in portul din Lisabona, a comunicat anturajul suedezei.Echipajul, din care face parte si navigatoarea britanica Nikki Henderson, va fi intampinat de primarul Lisabonei, Fernando Medina si de tinerii activisti portughezi inspirati de Greta.Adolescenta va vorbi apoi cu presa. Ea urmeaza sa paraseasca Portugalia marti seara si sa ia trenul spre Madrid pentru a ajunge la conferinta COP25.Summitul asupra Climei, care ar trebui sa puna bazele unei noi etape de actiune climatica, a inceput luni la Madrid in prezenta a 50 de sefi de stat sau de guvern si a reprezentantilor principalelor organisme internationale.