Un arhitect italian construieste blocuri acoperite de adevarate paduri verticale (Galerie foto)

Conceptul a devenit sinonim cu firma de arhitectura a italianului Stefano Boeri, Stefano Boeri Architetti, care a inaugurat in 2014, la Milano, prima sa "padure verticala", Bosco Verticale. Acesteia ii vor urma in curand cateva constructii similare si chiar un oras intreg inghitit de vegetatie.Cel mai recent proiect anuntat de Boeri se va desfasura in orasul olandez Utrecht, unde va fi construit un zgarie-nori cu o inaltime de 91 de metri imbracat in 10.000 de copaci si de arbusti din 30 de specii diferite, scrie Business Insider Plantele vor fi amplasate pe fatada, pe acoperis si in balcoane si ar urma sa absoarba 5,4 tone de emisii de dioxid de carbon pe an si sa produca aproximativ 41.400 de tone de oxigen, cam cat genereaza un hectar de padure, sustin arhitectii.Cladirea este gandita ca un centru de sanatate si va avea 200 de apartamente de lux, restaurante, o sala de fitness, birouri, o parcare pentru biciclete si un parc.Lucrarile de constructie vor incepe in 2019 si vor dura trei ani.Intre timp, arhitectii de la Stefano Boeri Architetti vor fi ocupati cu cateva proiecte deja demarate.Unul dintre ele vizeaza constructia a doua cladiri in orasul Nanjing din China, care se vor contopi cu 1.100 de copaci din peste 20 de specii locale, precum si cu 2.500 de arbusti si alte plante in cascada, potrivit Urban Gardens Cea mai inalta dintre cele doua cladiri, un zgarie-nori de 200 de metri, va gazdui birouri, un muzeu, o scoala de arhitectura eco si un club privat pe acoperis. Cea de-a doua, inalta de aproximativ 100 de metri, va fi un hotel Hyatt cu piscina pe acoperis. La parterul celor doua cladiri vor fi deschise supermarketuri, restaurante, un mall, va exista o sala de conferinte si vor fi amenajate zone speciale pentru expozitii. Proiectul ar urma sa fie finalizat in 2018.Dupa acelasi model este construita in orasul elvetian Lausanne cladirea numita Turnul Cedrilor.De-a lungul si de-a latul celor 36 de etaje vor fi distribuiti 100 de cedri (de unde si denumirea), 600 de arbusti si alte 18.000 de plante, pe o suprafata totala de 3.000 de metri patrati. Cladirea, care va avea o inaltime de 117 metri, are o destinatie predominant rezidentiala si va fi data in folosinta in 2018.Insa cea mai impresionanta realizare a Stefano Boeri Architetti va fi cel mai probabil "orasul-padure", care urmeaza sa fie construit in apropiere de Liuzhou, China - o initiativa al carei principal scop este combaterea poluarii. Lucrarile au fost pornite in luna iunie a acestui an si se estimeaza ca se vor incheia in 2020. Viitorul oras, primul de acest gen din lume, va gazdui, printre 40.000 de copaci si aproximativ un milion de alte plante din peste 100 de specii, 30.000 de locuitori.Toate aceste plante vor absorbi aproape 10.000 de tone de dioxid de carbon si 57 de tone de poluanti pe an, in timp ce vor produce 900 de tone de oxigen. Prin urmare, vor contribui la scaderea temperaturii medii, la imbunatatirea calitatii aerului si la reducerea poluarii fonice, in timp ce vor crea noi habitate si vor imbunatati biodiversitatea locala, potrivit Futurism Orasul va fi alimentat cu energie regenerabila din surse proprii si va include zone comerciale, rezidentiale, spatii recreative, un spital si doua scoli. Va fi conectat la Liuzhou printr-o retea feroviara rapida si de masini electrice.Arhitectii de la Stefano Boeri Architetti au propus un design asemanator si pentru orasul Shijiazhuang.