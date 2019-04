Un experiment radical: Cartierul fara locuri de parcare, doua decenii mai tarziu

Ziare.

Cartierul cu aproximativ 5.000 de locuitori din orasul german Freiburg a fost gandit in asa fel incat sa nu fie necesar sa detii un autoturism pentru a desfasura activati de zi cu zi. Ba chiar ti-ai provoca singur batai de cap daca ai alege deplasarea in habitaclu.Accesul masinilor nu este interzis, insa soferii sunt obligati sa respecte o limita de viteza de 5km/h si sa le acorde prioritate pietonilor si nu au voie sa stationeze decat temporar pentru a lua sau a lasa pe cineva. Ce nu vei vedea aici sunt locuri de parcare pe langa blocuri sau de-a lungul strazilor, si asta cu acordul celor care, in urma cu doua decenii, au decis sa ia parte la ceea ce este considerat unul dintre cele mai radicale experimente urbane in numele sustenabilitatii.Freiburg, un oras cu o populatie de aproximativ 220.000 de oameni, este cunoscut pentru politicile sale urbane orientate spre sustenabilitate. In anii 1960, intr-o epoca in care autoturismul personal era asimilat viziunii modernitatii, Freiburg incepea sa interzica accesul masinilor in centru (o practica imbratisata de-abia in ultima vreme de tot mai multe orase mari) . Doar un singur oras din Germania are mai multe piste pentru biciclete, iar standardele privind eficienta energetica a locuintelor noi sunt mult mai ambitioase in Freiburg decat cele minime ale guvernului federal.Riesenfeld este un alt cartier al orasului gandit in cheia sustenabilitatii, cu cladiri eficiente energetic, joburi la care poti sa ajungi pe jos, statie de tramvai si limite de viteza. Vauban este considerat insa nestemata eco a orasului, ducand si mai departe viziunea, prin eliminarea cu totul a locurilor de parcare.Cartierul a fost construit incepand cu 1992 pe locul unei foste baze a armatei franceze chiar de catre cetateni ai Freiburgului, atrasi de perspectiva de a locui intr-o zona cu aer curat, si totusi in mediul urban, dupa ce orasul nu a reusit sa gaseasca un dezvoltator imobiliar care sa isi asume riscul sa construiasca locuinte fara spatii de parcare. Locuitorii sunt cei care au insistat pentru un design care descurajeaza in mod intentionat utilizarea masinilor.Afla care este secretul succesului experimentului din Freiburg pe SpatiulConstruit.ro