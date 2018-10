Patru caracteristici ale limuzinelor moderne exemplificate de Mercedes C Class

1. Design exterior sportiv

2. Cockpit digital

3. Siguranta la cel mai inalt nivel pentru sofer

4. Performante superioare celorlalte masini

Ziare.

com

Designul limuzinelor moderne se distinge, in primul rand, prin inovatie si elemente surprinzatoare. Mercedes C Class are, de exemplu, un design exterior sportiv.Partea din fata a masinii emana dinamism si modernitate, iar barele de protectie au un design nou fata de modelele precedente si pot fi realizate inclusiv din crom superior.La limuzinele moderne, luminile reprezinta deja un element definitoriu, asa ca luminile din spate ale modelului Mercedes-Benz C Class accentueaza latimea masinii, iar farurile ultramoderne din fata Multibeam LED au 84 de diode luminiscente luminand mai precis si mai intens.La interior, limuzinele moderne au un cockpit prin excelenta digital, acesta aducand un plus de confort si o noua experienta de operare si afisare, atat pentru sofer, cat si pentru pasageri.Mercedes-Benz C Class este atat de intuitiv, incat poate fi confundat usor cu un smartphone. Panoul de instrumente digital, disponibil in trei stiluri animate, permite o vizualizare complet noua a datelor de deplasare.In acelasi timp, combinatia dintre noul display multimedia de inalta rezolutie, noile butoane Touch Control integrate in volan si sistemul de operare vocala Linguatronic conduc la un confortul maxim de operare.Orice limuzina moderna se distinge prin usurinta cu care se conduce, chiar si in cele mai dificile calatorii, pe timp de noapte sau pe trasee necunoscute.Soferul unei astfel de masini va avea intotdeauna parte de o experienta deosebita de condus si relaxare maxima si in care, indiferent cat de dificile sunt conditiile de drum, va ajunge la destinatie nu doar in siguranta, ci si foarte destins.Pentru a indeplini toate aceste obiective, Mercedes Clasa C este o masina care este prevazuta cu sistemul inovator Mercedes-Benz Intelligent Drive.Toata lumea se asteapta ca o limuzina sa aiba performante tehnice superioare, ceea ce se si intampla pentru ca, astazi, aceste masini inglobeaza tot ce are mai bun industria auto.Constructorul Mercedes isi recomanda limuzina Mercedes C Class ca fiind o masina care are "o dinamica entuziasmanta si un confort iesit din comun", gratie tehnologiilor de tip high-end cu care este echipata.Dintre acestea, se disting sistemul Body Control pentru trenul de rulare, sistemul Air Body Control pentru amortizare sau Tractiunea integrala 4Matic care nu doar amelioreaza tractiunea si stabilitatea la rulare indeosebi in conditii de carosabil dificile (ploaie, zapada sau gheata), ci reprezinta o baza fiabila pentru sofatul sportiv.Nivelul de dezvoltare la care au ajuns aceste masini este deja unul superior, insa inovatiile vor continua sa le imbunatateasca, in continuare, aspectul si performantele.