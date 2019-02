Premiera Daimler la Sebes: Produce cutii de viteze cu 8 trepte cu 500 de noi angajati

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor companiei subsidiare a concernului Daimler, Star Assembly Sebes este prima si singura locatie din reteaua de productie powertrain Mercedes-Benz Cars care produce noua transmisie in opt trepte cu dublu ambreiaj, iar de aici, produsul va fi exportat in toata lumea."Suntem prima si singura locatie din reteaua de productie powertrain Mercedes-Benz Cars care produce noua transmisie in opt trepte cu dublu ambreiaj. Pentru aceasta responsabilitate, ne-am pregatit intens si am facut toate demersurile necesare pentru a livra cutii de viteze Mercedes-Benz de cea mai inalta calitate", a declarat Klaus Eichhorn, director feneral Star Transmission si Star Assembly."Extinderea productiei de cutii de viteze la Sebes subliniaza importanta, flexibilitatea si performanta ridicata a centrelor de productie din Romania in cadrul retelei globale powertrain Mercedes-Benz Cars.Unitatea din Sebes joaca un rol cheie in strategia de furnizare a transmisiilor de ultima generatie catre fabricile de autoturisme Mercedes-Benz din toata lumea, intr-un mod flexibil si eficient", a spus, la randul sau, Frank Deiss, director de productie Powertrain Mercedes-Benz Cars.Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, a promis sprijin pentru investitiile in Romania."Suntem astazi martori la inca un rezultat pozitiv al parteneriatului de lunga durata dintre Daimler si Romania, ca locatie de productie. Salutam decizia companiei, unul dintre cei mai mari jucatori din lume ai industriei mobilitatii, de a implementa un nou proiect semnificativ in Romania.Profit de aceasta ocazie pentru a exprima, din nou, sprijinul deplin al Guvernului fata de toate proiectele de investitie demarate in Romania", a afirmat ministrul Oprea.Reprezentantii Daimler au precizat ca noua transmisie automata cu dublu ambreiaj 8G-DCT a fost prezentata pentru prima data in conexiune cu motoarele diesel care echipeaza noul model al clasei B, livrat clientilor incepand cu februarie 2019.Si alte modele din noua familie de autoturisme compacte vor fi echipate cu 8G-DCT.In comparatie cu transmisia 7G-DCT, noua cutie de viteze este mai usoara cu circa 3,6 kilograme, rapoartele de transmisie sunt mai scazute datorita treptei de viteze suplimentare care ofera posibilitatea de a folosi motorul in cei mai buni parametri de functionare posibili, inregistrandu-se si o scadere a consumului de combustibil.Subsidiarele Daimler de la Sebes si Cugir, respective Star Assembly si Star Transmission, numara in prezent peste 3.000 de angajati. In cadrul Star Assembly sunt asamblate cutii de viteze automate cu dublu ambreiaj in sapte si opt trepte, precum si transmisii cu noua trepte de viteza pentru Mercedes-Benz.La sediul Star Transmission sunt produse roti dintate, componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii, tevi de inalta presiune si sisteme de directie.Prin noua investitie, au fost create 500 de noi locuri de munca si inca se mai fac angajari. Detalii aici