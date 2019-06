O companie de investitii ceho-slovaca vrea sa preia Metro AG

Ziare.

com

Retailerul german este evaluat la 5,8 miliarde de euro, transmite Reuters.Deja EP Global Commerce detine o participatie de aproape 11% in Metro.Oferta este de 16 euro pentru fiecare actiune obisnuita si 13,80 pentru fiecare actiune preferentiala, reprezentand o prima de 34,5% fata de august 2018, cand Global Commerce a facut investitia sa initiala.Oferta "reprezinta o oportunitate unica" pentru actionari, tinand cont de situatia dificila si de dificultatile cu care se confrunta Metro, se arata intr-un comunicat al firmei.Metro a precizat ca va studia oferta, dar si-a sfatuit actionarii sa nu-si vanda deocamdata actiunile.Metro opereaza in 26 de tari, avand 771 de magazine si 150.000 de angajati. Compania germana incearca sa vanda lantul de magazine Real, care inregistreaza pierderi, precum si subsidiara din China.Anul trecut, principalul actionar al Metro, grupul german Haniel, a anuntat ca a ajuns la un acord pentru a-si vinde o participatie de 7,3% din capitalul Metro catre vehiculul de investitii EP Investment, care dispune de o optiune de a prelua si restul actiunilor detinute de Haniel la Metro, la o data ulterioara.De asemenea, miliardarul ceh Daniel Kretinsky, care conduce si grupul energetic ceh EPH, s-a declarat convins ca poate juca un rol pozitiv in dezvoltarea Metro. Dupa ce a transformat EPH intr-unul dintre cele mai mari grupuri energetice din Europa, Kretinsky a facut si alte investitii in ultimii ani, cea mai recenta fiind preluarea unei parti din posturile de radio din Europa de Est apartinand grupului francez de media Lagardere.Divizia Metro Cash & Carry s-a lansat oficial in Romania in luna octombrie 1996, cand a deschis primul magazin din Bucuresti. Astazi, reteaua numara 32 de magazine in 24 de orase.