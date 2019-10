Elton John sustine ca Michael Jackson isi pierduse mintile si era bolnav psihic in ultimii ani

Ziare.

Intr-un extras din cartea lui, Michael Jackson este descris ca fiind "cel mai adorabil copil pe care ti-l puteai imagina", insa mai tarziu, in ultimii ani de viata, "a inceput sa se indeparteze de realitate", relateaza Huffington Post "Dumnezeu stie ce era in capul lui si Dumnezeu stie ce medicamente prescrise tot lua, dar de fiecare data cand l-am vazut in ultimii ani, m-am gandit ca bietul om si-a pierdut complet mintile. Si spun asta serios. Era intr-adevar bolnav psihic, o persoana tulburatoare, instabila.Era incredibil de trist, dar era o persoana pe care nu o puteai ajuta: era pur si simplu pierdut, era intr-o lume a lui, inconjurat de oameni care ii spuneau doar ce voia el sa auda", a scris Elton John in cartea citata.Apoi, britanicul a descris un episod din timpul unei petreceri. Elton John a dat, in urma cu cativa ani, o petrecere alaturi de David Furnish, cel care i-a devenit sot in 2014.La un moment dat, Michael Jackson s-ar fi retras din cadrul petrecerii, fara sa manance, si s-a dus in casa in care locuia menajera lui Elton, unde a jucat jocuri video cu fiul ei de 11 ani."Dintr-un motiv anume, el nu putea deloc sa faca fata companiei adultilor", a mai scris cantaretul britanic.Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, iar mostenirea sa a avut de suferit. Un documentar lansat in acest an - "Leaving Neverland: Michael Jackson & Me" - contine marturiile a doi barbati care il acuza pe megastar de abuzuri sexuale.A.D.