Fiul lui Michael Schumacher ramane in Formula 2

"Cred ca ma voi descurca mai bine in sezonul competitional viitor pentru ca acum cunosc bine monopostul, circuitele unde au loc cursele. Sigur, visul meu ramane sa intru in Formula 1, dar deocamdata vreau sa evoluez cat mai bine in Formula 2", a spus Mick Schumacher (20 ani), al carui tata a cucerit 7 titluri mondiale in Formula 1.In acest weekend, la Abu Dhabi, va avea loc ultima cursa din actualul sezon competitional din Formula 2, sezon in care Mick a obtinut o singura victorie, fiind pe locul 12 in clasament.In urma cu doua saptamani, Mick Schumacher a condus, pe circuitul italian de la Fiorano, monopostul Ferrari F2002 al tatalui sau, care urmeaza sa fie vandut la licitatie pe 30 noiembrie, la Abu Dhabi, pentru o suma cuprinsa intre 5,5 si 7,5 milioane dolari.