Jean Todt ofera noi informatii despre starea lui Michael Schumacher: "Suntem in contact permanent cu el si cu familia lui"

Dupa ce in urma cu cateva luni a produs rumoare in randul fanilor sustinand ca a urmarit curse de Formula 1 alaturi de septuplul campion mondial, acum Todt spune ca este in contact permanent cu germanul, sugerand ca Scumacher poate comunica."Michael se chinuie sa isi imbunatateasca starea in fiecare zi si trebuie sa il ajutam in aceasta lupta. Trebuie sa o sprijinim si pe sotia lui, Corinna, care este o persoana minunata care are grija de familie si de copii.Suntem in contact permanent cu el si cu familia sa", a spus Totdt pentru La Reppublica Francezul mai spune ca secretomania din jurul starii lui Schumacher vine chiar de la pilotul german, care ar fi solicitat acest lucru."Cu totii respectam dorinta lui Schumacher. El nu a vorbit niciodata despre el, nu a aratat niciodata fotografii cu copiii sai."Todt a incheiat intr-o nota pozitiva, el marturisind ca vrea sa mearga la un Grand Prix de Formula 1 alaturi de Schumacher."Sper ca intr-o zi sa pot merge cu Michael la o cursa ."