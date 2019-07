Jean Todt vine cu vesti bune despre starea lui Michael Schumacher

Ziare.

Potrivit acestuia, Michael Schumacher urmareste la TV curse de Formula 1."Sunt intodeauna atent cand fac astfel de declaratii, dar e adevarat, am vazut o cursa de Formula 1 alaturi de Michael Schumacher, la casa sa din Elvetia", a dezvaluit Jean Todt la Radio Monte-Carlo (RMC)."Michael se afla pe maini bune si nu va renunta la lupta. Bineinteles ca prietenia noastra nu e la fel de stransa ca inainte, asta deoarece nu putem comunica cu aceeasi usurinta. Continua sa lupte, la fel cum si familia sa o face. Eu si familia lui suntem pozitivi, in ciuda acestor circumstante", a continuat acesta.Todt il viziteaza frecvent pe Schumacher in Elvetia, insa a refuzat sa ofere mai multe detalii, "din respect pentru familia sa".Michael Schumacher, ajuns la 50 de ani, n-a mai fost vazut in public de la accidentul suferit in urma cu cinci ani si jumatate in Alpii francezi, in urma caruia a fost mai multe luni in coma.In prezent e tratat la casa sa din Elvetia, iar familia fostului mare pilot de Formula 1 refuza sa ofere detalii despre starea sa de sanatate.I.G.