Medicul lui Michael Schumacher reactioneaza dupa ce a fost acuzat ca incearca o metoda testata doar pe sobolani

Dupa ce presa internationala a scris ca echipa de medici incearca un tratament experimental, ce a fost testat anterior pe sobolani, medicul Philippe Menasche a negat acest lucru."Eu nu fac miracole si nu am facut niciun fel de experiment. Este un termen abominabil ce nu corespunde viziunii medicale. Am facut multe progrese in ultimii 20 de ani, dar adevarul este ca inca stim foarte putin despre celulele stem", a spus Menasche pentru editia tiparita a cotidianului La Reppublica.Anterior, presa a scris ca Schumacher ar fi fost supus unui tratament experimental pe baza celulelor stem, care l-ar ajuta pe fostul pilot in privinta problemelor cardiace.Michael Schumacher a suferit, pe 29 decembrie 2013, un accident pe o partie de schi din Franta, dupa ce s-a lovit cu capul de o stanca.Fostul sportiv german a fost transportat de urgenta la spital, unde a suferit trei operatii.Doctorii au inceput sa-l trezeasca din coma indusa in data de 30 ianuarie 2014.Managerul lui Michael Schumacher a anuntat, pe 16 iunie 2014, ca fostul campion mondial de Formula 1 a iesit din coma si a fost externat din spitalul din Grenoble, fiind mutat in Elvetia, la o clinica din Lausanne.La inceputul lunii septembrie 2014, Schumacher a fost mutat din nou, de aceasta data in locuinta sa.Din acel moment, informatiile despre starea de sanatate a sportivului venite pe cai oficiale au fost tot mai putine.C.S.