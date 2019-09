Michael Schumacher, transportat la un spital din Paris

Ziare.

Informatia a fost publicata de cotidianul Le Parisien , care scrie ca fostul pilot german a fost internat la sectia Chirurgie Cardiovasculara.Potrivit sursei citate, Schumacher a fost adus la spitalul "Georges Pompidou" cu o ambulanta inmatriculata in Elvetia, el avand resedinta in Geneva de ani buni.10 asistenti medicali condusi de profesorul Philippe Menasche l-au insotit pe Schumi si au avut grija ca acesta sa nu fie observat de nimeni, targa pe care era transportat fiind acoperita complet.In Paris, fostul sportiv ar urma sa fie supus unui tratament experimental cu celule stem menit sa obtina o actiune antiinflamatorie in tot corpul. Marti, el ar fi externat si transportat din nou in Geneva.Michael Schumacher a suferit un accident grav la schi in data de 29 decembrie 2013, atunci cand a cazut si s-a lovit cu capul de o piatra.Dupa ce a stat in coma cateva luni, el a fost stabilizat si externat, familia amenajandu-i o clinica medicala in miniatura in vila sa din Geneva, acolo unde beneficiaza de ingrijiri permanente.Nu au fost oferite detalii despre starea lui de sanatate, insa se crede ca a ramas paralizat si cu activitate cerebrala redusa dupa accident.M.D.