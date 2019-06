Mick Schumacher va pilota un monopost Ferrari al tatalui sau la Hockenheim

Ziare.

Mick Schumacher, 20 de ani, concureaza in Formula 2 pentru Prema Racing, dupa ce anul trecut a fost campion european de Formula 3.Tatal sau a castigat la Hockenheim in 1995 cu un Benetton si la volanul unui Ferrari in 2002, 2004 si 2006."Va fi formidabil sa conduc masina aceasta la Hockenheim", a declarat Mick Schumacher. El va conduce monopostul sambata, imediat inaintea calificarilor pentru Marele Premiu, si duminica, in prologul paradei pilotilor."Voi putea pilota una dintre cele mai puternice masini din istoria Formulei 1", a adaugat fiul fostului mare campion."Publicul va aprecia cu siguranta mult asta", a estimat directorul sportiv al Formulei 1, Ross Brawn.