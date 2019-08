Moment istoric! Mick Schumacher, la prima victorie in Formula 2

Ziare.

Mick, baiatul septuplului campion din Marele Circ, a obtinut prima sa victorie in Formula 2, in Marele Premiu al Ungariei, pe circuitul de la Hungaroring. Plecat din pole position in cursa a doua din tara vecina, pilotul Ferrari a condus autoritar cursa si a bifat prima sa victorie in antecamera Formulei 1.Pe podium, pe locul secund s-a clasat japonezul Matsushita, iar pe trei s-a clasat brazilianul Sette Camara.Dupa acest triumf, Mick Schumacher a urcat pe locul 11 in clasamentul general din Formula 2.Reamintim ca marele pilot de Formula 1 Michael Schumacher s-a ranit grav in decembrie 2013, dupa un accident la schi, iar pentru foarte mult timp s-a aflat in coma. Dupa mai multe operatii si luni petrecute in diferite institutii medicale, germanul a fost mutat la locuinta sa din Elvetia, una transformata intr-un adevarat spital, acolo unde e ingrijit de mai multi specialisti in neurologie.