Sotia lui Michael Schumacher dezvaluie motivul pentru care nu ofera informatii despre starea fostului pilot

Ziare.

com

Intr-un interviu pentru revista She's Magazine, Corinna Schumacher a dezvaluit motivul pentru care nu sunt oferite informatii despre starea in care se afla Michael.Totodata, Corinna Schumacher a dat asigurari ca acesta se afla pe maini bune."Incercati sa intelegeti ca aceasta e dorinta lui Michael, de a pastra privat acest subiect sensibil. In acelasi timp, apreciem toate mesajele de sustinere primite", a spus Corinna intr-un interviu acordat revistei She."Puteti fi siguri ca Michael are parte de cea mai buna ingrijire posibila", a adaugat aceasta.Michael Schumacher, ajuns la 50 de ani, a suferit un groaznic accident la sfarsitul anului 2013, in timp ce schia intr-o statiune din Franta.A fost transportat de urgenta cu elicopterul la spitalul din Grenoble, unde a fost operat si a petrecut, apoi, mai multe luni in coma.In toamna lui 2014, fostul mare campion din F1 a fost mutat in Elvetia, fiind de atunci tratat la locuinta sa.De atunci, familia lui Michael Schumacher n-a mai oferit nicio informatie despre starea de sanatate a acestuia.I.G.