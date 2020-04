Producatorul de anvelope Michelin va incepe sa faca masti sanitare, inclusiv in Romania

LIVE

Acestea vor fi produse in fabricile din Franta, dar si in cele pe care Michelin le are in Romania, conform Profit.ro . Mastile sanitare urmeaza sa fie livrate muncitorilor, atunci cand se vor redeschide fabricile Michelin, iar apoi si spitalelor."Ne-am pus in situatia de a oferi masti oricui doreste. De asemenea, ne-am pus in situatia de a le putea fabrica singuri", a declarat Florent Menegaux, presedintele grupului.Michelin tocmai a redeschis trei fabrici in Franta: in Troyes, Puy-en-Velay si Clermont-Ferrand."Trei fabrici vor incepe productia de masti de categoria 1 si vor produce in curand o noua generatie de masti FFP2, o sa ajungem la cateva milioane", a explicat CEO-ul Michelin, citat de MBC News Productia ar urma sa inceapa la jumatatea lunii aprilie. Aproximativ 200.000 de masti vor fi produse in Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome, Franta), Romania si Polonia.Amintim ca producatorul de anvelope a oprit productia la cele doua fabrici pe care le are in Zalau, in contextul pandemiei de coronavirus.In prezent, Michelin are in Romania aproximativ 3.800 de angajati, trei uzine - doua la Zalau si una la Floresti, precum si o retea comerciala.Una din fabricile din Zalau produce diverse tipuri de anvelope, iar cea de-a doua furnizeaza cord metalic uzinelor din cadrul grupului.