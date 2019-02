Apple a redevenit cea mai valoroasa companie americana de pe Wall Street

Ziare.

Actiunile Microsoft au incheiat tranzactiile de miercuri in declin cu 1,11% si o capitalizare de 813,4 miliarde de dolari, in timp ce titlurile Amazon au coborat cu 1,12%, iar capitalizarea la 805,7 miliarde de dolari, transmite Reuters.Titlurile Apple au crescut cu aproximativ 13% de la raportarea rezultatelor trimestriale, pe 29 ianuarie, investitorii considerand ca actiunile au scazut prea mult in ultimele luni din cauza temerilor legate de o incetinire a cererii de iPhone-uri si a unui avertisment rar din partea companiei referitor la venituri, provocat de conditiile mai dificile de pe piata chineza.Incetinirea vanzarilor de iPhone-uri a dus la asteptari mai mici referitoare la actiunile Apple. Pretul tinta mediu al analistilor pentru actiunile Apple a scazut de la 240 de dolari in urma cu trei luni la 175 de dolari, nivel mai mare cu mai putin de un dolar fata de cotatia actuala de 174,24 dolari pe unitate.Apple a atins o capitalizare record de 1.100 de miliarde de dolari in octombrie, dar apoi valoarea de piata a scazut treptat, fiind depasita in decembrie de Amazon si de Microsoft, care de atunci au ocupat pe rand prima pozitie Valoarea de piata a Apple a atins un minim de 675 de miliarde de dolari pe 3 ianuarie, dupa avertismentul referitor la venituri, dar ulterior si-a revenit constant, sustinuta in parte de rezultatele trimestriale peste asteptarile investitorilor.