Pentagonul atribuie Microsoft contractul JEDI, in valoare de 10 miliarde de dolari

Contractul JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) vizeaza sa modernizeze toate sistemele informatice ale fortelor armate americane intr-un sistem gestionat de inteligenta artificiala, relateaza AFP."Strategia Nationala a Apararii spune ca trebuie sa imbunatatim rapiditatea si eficienta cu care dezvoltam si desfasuram capacitati tehnice modernizate pentru femeile si barbatii nostri in uniforma", a declarat intr-un comunicat Dana Deasy, insarcinat cu informatiile la Departamentul Apararii."Aceasta atribuire este un pas important in punerea in aplicare a Strategiei Modernizarii Digitale", a adaugat el.In urma anuntarii atribuirii contractului, Amazon, care era singurul concurent al Microsoft la finalul procesului de selectie, s-a declarat "surprins de aceasta incheiere"."AWS (Amazon Web Services) este in mod clar liderul in domeniul cloud computing si o evaluare detaliata fondata numai pe compararea ofertelor conduce la alta concluzie", a apreciat firma intr-un comunicat.In vederea desfasurarii unei noi arhitecturi a stocarii de date, Pentagonul a decis sa o atribuie unui singur prestatar si sa nu o scindeze in mai multe licitatii.Google s-a retras din cursa in octombrie 2018, anuntand ca "nu a primit asigurarea" ca acest contract "va fi conform principiilor sale in domeniul inteligentei artificiale".In pofida unor critici in Silicon Valley cu privire la colaborari cu armata sau politia, Microsoft si Amazon si-au aparat, dupa retragerea Google, participarea la licitatie."Toti cei care traiesc in aceasta tara depind de puterea apararii sale", scria pe blog Brad Smith, presedintele Microsoft.Iar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, aprecia ca Statele Unite s-ar afla "in dificultate" daca "marile intreprinderi in domeniul tehnologiei ar intoarce spatele Departamentului Apararii".Amazon era considerat favorit in atribuirea contractului JEDI, in contextul in care divizia sa Amazon Web Services domina sectorul, iar compania furniza deja servere securizate altor organisme guvernamentale americane, intre care si CIA.Noul secretar al Apararii, Mark Esper, a fost ales de catre presedintele Donald Trump, care nu se intelege cu Amazon si cu fondatorul sau Jeff Bezos, proprietarul Washington Post (WP), tinta unor critici violente ale lui Trump.