Un proiect-minune pentru nevazatori ii ajuta sa descopere lumea cu ajutorul telefonului

In universul aplicatiilor pentru mobile, cele mai multe dintre ele sunt dedicate persoanelor fara diverse forme de handicap. Chiar si daca smartphone-urile moderne au o serie stufoasa de optiuni de accesibilitate, nimeni nu si-a propus sa ofere un produs similar cu Microsoft Soundscape, informeaza Playtech.ro Gigantul din Redmond lucreaza de cativa ani la un proiect foarte interesant de redare spatiala a sunetelor in 3D. Tehnologia este intitulata Soundscape, iar in 2014 a fost integrata pentru prima oara intr-o pereche de casti cu conductie osoasa.Respectiva pereche de casti era menita sa faciliteze navigatia prin oras folosind o serie de indicii auditive, insa produsul era scump si greu accesibil.In privinta modului de functionare, indiferent daca tii telefonul pe difuzor sau folosesti o pereche de casti, Soundscape te va localiza si iti va atrage atentia constant in privinta strazilor pe langa care treci si a obiectivelor turistice din imprejurimi.