Amazon contesta in justitie contractul de 10 miliarde de dolari atribuit Microsoft pentru servicii cloud destinate Pentagonului

Plangerea si o motiune suplimentara au fost depuse la la U.S. Court of Federal Claims in conditii de confidentialitate, atfel incat informatiile nu pot fi facute publice fara acordul curtii, potrivit unui purtator de cuvant al Amazon Web Services, divizie a gigantului de comert electronic fondat de miliardarul Jeff Bezos.Compania nu a explicat pe ce se bazeaza plangerea sa.Plangerea contine "informatii confidentiale, secrete comerciale si informatii financiare confidentiale care ar putea provoca ambelor parti dezavantaje concurentiale", afirma Amazon intr-un document depus in instanta, prin care cere un ordin de protectie."Documentele din aceasta contestatie vor contine probabil informatii sensibile similare", a spus acesta.Saptamana trecuta, secretarul Apararii Mark Esper a respins orice sugestie de partinire in decizia Pentagonului de a atribui Microsoft contractul, dupa ce Amazon a anuntat planurile de a o contesta."Consideram ca faptele vor demonstra ca Departamentul pentru Aparare a condus un proces detaliat si corect pentru a stabili ca nevoile Pentagonului au fost indeplinite cel mai bine de Microsoft", aaratat Microsoft intr-un comunicart transmis pe email.Amazon a fost considerat favorit pentru castigarea contractului Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud (JEDI), care face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare al Pentagonului, dar Microsoft a fost declarat castigator, in mod surprinzator.Amazon a anuntat anterior ca politica a intervenit in desfasurarea unui proces corect de licitatie. Bezos, director general al Amazon si proprietar al publicatiei The Washington Post, este un critic deschis la presedintelui Donald Trump.