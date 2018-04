In cea mai silentioasa camera din lume iti poti auzi bataile inimii

Ziare.

Construita de Microsoft la sediul sau din Redmond, Washington, aceasta este cea mai silentioasa camera din lume.Realizata de designerul Hundraj Gopal, este izolata in asa fel incat de afara este imposibil sa patrunda vreun sunet. Inauntru nu exista ecou - camera este complet anecoida. Tacerea este asurzitoare, potrivit CNN Structura exterioara imita forma unei cepe, fiind formata din sase straturi de beton si de otel, si este asezata pe o platforma de amortizare a vibratiilor, ceea ce o izoleaza de restul cladirii - si de restul lumii.In interior, podeaua, tavanul si peretii sunt prevazuti cu pene din fibra de sticla care anihileaza sunetele inainte de a produce ecou.Rezultatul final este un zgomot ambiental cu 20,3 decibeli sub pragul auzului uman.Camera celor de la Microsoft a primit in 2015 titlul de cea mai silentioasa incapere din lume, detronand o camera similara apartinand laboratoarelor companiei Orfield din Minneapolis, care este deschisa publicului si care a devenit o mica atractie turistica.Camerele anecoide sunt folosite in general pentru diverse teste acustice. De exemplu, Microsoft testeaza in camera fara ecou echipamente audio ca microfoane, receptoare, casti si difuzoare, dar si zgomotul facut de componente de calculator ca tastatura, mouse -ul sau ventilatoarele.C.S.