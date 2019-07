Microsoft accepta sa plateasca 25 de milioane dolari intr-o ancheta privind acte de coruptie in Ungaria

Ziare.

Comisia SUA pentru Garantii si Tranzactii financiare (SEC) a anuntat, luni, ca Microsoft a acceptat plata a 25 de milioane de dolari (22,29 milioane euro), inclusiv o amenda penala de 8,75 milioane de dolari (7,79 milioane euro) impusa filialei Microsoft Ungaria, pentru solutionarea litigiului, relateaza agentia de presa Reuters.Microsoft suporta daunele civile si amenda penala, fara insa a recunoaste comiterea de ilegalitati.Filiala ungara a Microsoft a ajuns la un acord cu Departamentul american al Justitiei si cu reprezentantii Comisiei pentru Garantii si Tranzactii financiare care nu prevede inculparea, a confirmat reprezentantul legal al grupului american, Brad Smith, citat de Bloomberg. Litigiul se refera la presupusa incalcare a Legii privind acte de coruptie in strainatate.Compania Microsoft este vizata de o investigatie lansata de autoritatile din Statele Unite pentru presupuse acte de coruptie comise la vanzarea unor produse software in Ungaria, relata in august 2018 publicatia The Wall Street Journal. Departamentul american al Justitiei, precum si Comisia pentru Garantii si Tranzactii financiare (SEC) au anchetat modul in care Microsoft a vandut produse software precum Word si Excel spre firme intermediare din Ungaria, care apoi le-au livrat institutiilor guvernamentale ungare, in perioada 2013-2014, au declarat surse din cadrul investigatiei citate de WSJ.Cotidanul The Wall Street Journal a relatat in 2013 ca autoritatile din SUA au examinat relatiile companiei Microsoft cu parteneri de afaceri din China, Romania, Italia, Rusia si Pakistan, pe fondul acuzatiilor ca aceste firme intermediare ar fi mituit oficiali guvernamentali sau ar fi fost privilegiate la acordarea contractelor.