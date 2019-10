Microsoft revine pe piata telefoanelor mobile cu un smartphone pliabil (Video)

Ziare.

com

Primul dispozitiv mobil Microsoft, dupa mai multi ani, va fi totodata, in 2020 cand va intra pe piata, si primul telefon pliabil al companiei.Surprinzator si nu prea, revenirea companiei care a trebuit sa renunte la Windows Phone se face cu ajutorul unuia dintre principalii concurenti de altadata: Android.Surface Neo va avea doua ecrane de 5,8 inch care pot face o rotatie completa, formand o tableta cu un ecran de 8,3 inch.Dispozitivul poate rula cate o aplicatie pe fiecare ecran sau o singura aplicatie pe ambele ecrane. De asemenea, unul din cele doua ecrane poate deveni tastatura atunci cand dispozitivul este tinut asemenea unui laptop.Microsoft a modificat in mare masura elementele grafice ale interfetei, astfel ca aceasta a ajuns sa semene foarte putin cu Android-ul original.Surface Neo va avea la baza chipset-ul Snapdragon 855, ceea ce ar putea fi problema de imagine si nu numai, tinand cont ca Qualcomm a mai lansat deja o versiune si ca pana isi va lansa Microsoft noul device vor mai aparea probabil alte doua generatii.Daca nu apar probleme intre timp, Surface Neo va intra pe piata peste mai bine de un an, in perioada sarbatorilor de iarna ale anului urmator.