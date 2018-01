A fost anuntat urmatorul Windows si vine cu cea mai buna veste pentru milioane de utilizatori

Ziare.

com

La scurt timp dupa lansarea Windows 10 , au existat zvonuri cum ca respectiva versiune a sistemului de operare va fi ultima lansata vreodata de catre Microsoft.Toate functiile noi vor fi lansate sub forma de actualizari mai mici sau mai mari pentru 10. Respectivele update-uri sunt trecute printr-un proces elaborat de testare in beta, urmand ca ulterior sa se forteze instalarea lor pe intreaga baza de date cu utilizatori.In ceea ce priveste urmatoarea iteratie a indragitului sistem de operare, aceea va avea numarul 17074 si, momentan, este disponibila doar in beta celor inscrisi in programul Windows Insider. Daca ti-o instalezi, vei avea parte de o optiune surprinzator de utila.