Schimbarea majora pe care Microsoft o face in Windows 10 te scapa de grija parolelor

Intr-o versiune iminenta de Windows 10 S, Microsoft va renunta la parolele traditionale, incercand, in acelasi timp, sa nu faca vreun compromis pe partea de securitate a datelor. Intr-o perioada in care fiecare dispozitiv pe care il folosim sau site pe care il accesam te obliga sa tastezi o parola, orice pas catre simplificarea procesului de autentificare este binevenit. Aproape ca nu conteaza daca va fi implementat initial in versiunea un pic mai simpla de Windows 10. Daca intregul concept iti este strain, Windows 10 S a fost lansat de Microsoft in urma cu mai putin de un an ca o varianta a popularului sistem de operare pentru sistemele cu o configuratie hardware mai slaba.Implicit, ea nu suporta instalarea de aplicatii decat din interiorul Windows Store. Cu toate acestea, spre deosebire de esecul rasunator care a fost Windows RT, 10 S poate fi upgradat la o varianta standard.