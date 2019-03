Windows 10 se updateaza in Aprilie 2019. Iata ce aduce nou

Ce pret are update-ul de Windows 10 din aprilie 2019?

Cand apare noua versiune pentru update?

7 noutati, caracteristici si functionalitati pe care le aduce sistemul de operare Windows 10 April 2019

1. O noua tema in nuanta luminoasa (Light Theme)

2. Optimizare meniu de start

3. Cortana si meniul de cautare

4. Windows 10 Update aprilie 2019 va modifica si experienta clasica de cautare

5. Spatiu destinat pentru update-urile Windows

6. Windows Sandbox

7. Mesaje de eroare

Ce alte modificari aduce Windows 10 Update Aprilie 2019?

De unde pot comanda operating system Windows 10?

Cel mai popular si complex operating system Microsoft, Windows 10 , va avea parte de o actualizare majora estimata pentru aprilie 2019.Cunoscut si sub denumirea de Windows 10 versiunea 1903 sau 19H1, noul update face parte din viziunea Microsoft de a lansa actualizari gratuite, care aduc noi caracteristici, instrumente si windows apps.Update-ul din aprilie 2019 vine dupa cel din octombrie 2018 si cel din aprilie 2018. Ultime doua actualizari au adus o serie de functii noi sistemului de operare Windows 10.In general acestea au fost bine primite, cu toate ca exista inca anumite controverse legate de experienta de utilizare si download (ultima versiune).Pe acest fond, utilizatorii se asteapta ca update-ul Windows 10 din aprilie 2019 sa aduca schimbari majore importante.Zvonurile arata ca noua versiune va include functii noi ca Light Mode, posibilitatea de a pune pe pauza update-urile timp de 7 zile si chiar noi experiente de joc cu Xbox One.Chiar daca mai este doar o luna pana la presupusa lansare din aprilie, utilizatorii asteapta sa vada daca aceasta se va concretiza in cele mai bune conditii, evitand inadvertentele update-urilor anterioare.Noua varianta pentru sistemul de operare Windows 10 este supusa in prezent ultimelor verificari beta, deoarece zvonurile arata ca ea va fi lansata in aprilie 2019, adica peste foarte putin timp.Chiar daca nu ne asteptam la o revizuire completa, exista cateva modificari care vin sa aduca o gura de aer proaspat celui mai in voga sistem de operare care se prezinta in aceasta forma de mai bine de 4 ani.Noutatile ce tin de lansarea variantei de update Windows 10 includ o tema diferita, schimbari la nivelul functiei de cautare, legate de asistentul personal vocal Cortana etc.Trebuie sa stii ca actualizarile Windows 10 sunt gratuite. Asta inseamna ca vei putea descarca noua versiune Windows 10 din Aprilie 2019 prin Windows Update fara nicio taxa de plata. Desigur trebuie sa te asiguri ca noua actualizare este compatibila cu sistemul tau hardware.Lansarea update-ului Windows 10 se poate intampla oricand in aprilie 2019. Microsoft nu a facut publica deocamdata data exacta.Din cauza problemelor ce au aparut odata cu lansarea versiunilor anterioare Windows 10, nu exista o data definitiva si oficiala pentru noile update-uri. Stim insa ca anul trecut pe data de 30 aprilie a aparut un update, iar apoi cel de la finalul lui octombrie a fost amanat pana in data de 14 noiembrie.Orice update major poate intampina dificultati pe ultima suta de metri, ceea ce inseamna ca amanarile sunt inevitabile. Cu toate acestea, avand in vedere ca Microsoft a inclus in denumirea noului update luna si anul (April 2019), cel mai probabil compania este incredintata ca acesta va fi lansat pana la sfarsitul lui aprilie.Numele de cod 19H1 ar putea reprezenta un indiciu despre data lansarii si denumirea oficiala a actualizarii. Sugestia ar fi ca actualizarea va fi lansata in prima jumatate a anului 2019.Sigur, exista si pareri conform carora Microsoft doar a pastrat denumirea update-ul de anul trecut (Windows Update 2018) . Denumirea ar putea fi schimbata chiar inainte de lansare, daca update-ul va fi amanat.Totusi, avand in vedere comunicatele Microsoft, inclusiv conventiile din denumirea update-ului si faptul ca se doreste o lansare in prima parte a anului 2019, aproape este o certitudine ca numele de scena va ramane Windows 10 Aprili 2019 Update.In continuare vom trece in revista cele mai importante modificari care sunt preconizare cu lansarea noului update Windows 10 din aprilie 2019.In 2018 update-ul Microsoft pentru Windows 10 cuprindea un mod dark. De aceea, noile actualizari vin la pachet cu o tema deschisa, ceea ce va adauga un plus excelent de contrast sistemului de operare in general.Aceasta este una din cele mai notabile si importante modificari pe care le aduce noul update. Noua tema schimba aspectul Taskbar-ului, meniul Start si Action Center intr-o culoare mai stralucitoare si mai deschisa.Chiar si unele pictograme din Taskbar vor fi modificate pentru a se asorta cat mai bine cu noua tema (inclusiv OneDrive si File Explorer).Urmatoarea modificare pe care o va aduce noul update Windows 10 tine de meniul Start. Daca vei instala Windows 10 cu actualizarile din Aprilie 2019 pe un desktop, vei observa ca are o singura coloana, mai putine windows apps pre-instalate si live tiles.Noua experienta iti permite de asemenea sa elimini din prim plan aplicatiile pe care nu le folosesti in mod obisnuit - si aici vorbim inclusiv de Calendar, Calculator, 3D Viewer, Voice Recorder, Mail etc.O alta schimbare majora la care ar trebui sa te astepti de la noul update Windows 10 din aprilie 2019 consta in separarea asistentului virtual Cortana de functia Search, de pe Taskbar.Probabil stii ca in update-urile precedente ambele caracteristici erau integrate. Dar acum, caseta de cautare din Taskbar va putea fi utilizata exclusiv pentru a lansa interogari de fisiere si documente. In ceea ce priveste pictograma Cortana aceasta va putea fi utilizata doar pentru a lansa comunicarea cu asistentul digital.Deoarece de acum ele sunt vazute si tratate ca functii separate, Microsoft anunta ca va fi mai usor sa le inoveze si sa le optimizeze pe fiecare in parte.Astfel sistemul de operare va putea indexa si cauta prin toate fisierele si folderele, nu se va limita la dosarele implicite de imagini, documente si video.In afara de aceasta noua interfata de cautare, cu landing page pentru windows apps, Documente, Email si Web, putem sa ne asteptam la cautari mai complexe, exacte si rapide, lucru extrem de util atunci cand vrem sa gasim rapid fisiere importante.In anumite situatii Windows Update poate provoca bug-uri, pierderi de date si alte erori. Ce aduce nou Windows Update 2019 este ca permite utilizatorilor sa puna pe pauza actualizarile timp de 7 zile.Pana acum optiunea aceasta a fost disponibila doar pentru utilizatorii de Windows 10 Enterprise si Windows 10 Professional, cu o limita mai mare, de 35 de zile. Aceasta pauza ar trebui sa ajute utilizatorul sa studieze, sa decida cand permite update-urile lunare Microsoft si in general sa aiba un control mai mare asupra actualizarilor.Actualizarile Windows 10 Aprilie 2019 vor avea nevoie de 7 GB spatiu de stocare pe hard disk pentru instalarea update-urilor generale. 7 GB este destul de mult, iar acest lucru deja a creat unele controverse in randul utilizatorilor de Windows 10.Conceput pentru siguranta si eficienta, acest spatiu nu poate fi eliminat din Windows 10. Va fi utilizat pentru windows apps si fisiere temporare, precum si pentru cache- urile de sistem, atunci cand va fi nevoie.Dimensiunea rezervelor depinde foarte mult de sistemul pe care il folosesti in prezent. Prin urmare, iti recomandam sa iei in considerare stergerea unor fisiere de pe hard disk si pregatirea spatiului necesar pentru Windows 10 Update Aprilie 2019.Aceasta este o caracteristica imbunatatita pe care o aduce update-ul Windows 10 din aprilie 2019. Este o functie integrata pentru Windows 10 Professional si Windows 10 Enterprise care permite utilizatorilor sa creeze o zona desktop securizata ce poate izola si executa aplicatii dubioase sau mai putin credibile.Acesta sunt izolate de restul sistemul si pot fi tratate diferit, in conditii de siguranta. Cand inchideti o zona Windows Sandbox, se sterge permanent soft-ul cu toate fisierele respective.Poate ca utilizatorii casnici nu vor fi impresionati de aceasta functie, insa dezvoltatorii web cu siguranta o vor aprecia din plin.Renumitul ecran albastru al mortii (Blue Screen of Death) apare ori de cate ori exista o eroare critica in Windows, dar adevarul este ca pentru utilizatorii simpli el nu a fost niciodata prea util. Acest lucru s-ar putea sa se schimbe cu lansarea noii versiuni de update in aprilie 2019.In sfarsit Microsoft va modifica mesajele de eroare (pana acum sub forma unui cod foarte lung format din litere si cifre) si va spune utilizatorului concret cum poate remedia problema.Mesajul de eroare se va afisa in momentul in care va aparea o problema. Utilizatorii vor avea la dispozitie mai multe optiuni din care pot selecta pentru remediere.In plus, mesajele de eroare vor fi insotite de un link spre o baza de informatii si detalii. Acesta este un plus major, pentru ca pana acum utilizatorii erau nevoiti sa se indrepte spre Google, sa copieze mesajul de eroare in caseta de cautare si sa caute solutii de rezolvare.Fiecare versiune noua de Windows 10 vine cu o serie de modificari mai subtile sau mai evidente. Si Windows 10 Update Aprilie 2019 vine la pachet cu mai multe mici schimbari. Aici putem include:- o pictograma noua in tray-ul de sistem utila cand folosesti microfonul,- un slider actualizat pentru a creste luminozitatea ecranului (disponibil in Action Center),- o aplicatie simplificata pentru comenzi rapide- o actualizare a panoului emoji.Acestea sunt in mare cele mai importante modificari ce vin la pachet cu lansarea lui Windows 10 Update Aprilie 2019. Cu siguranta vom avea parte de o experienta imbunatatita si tot ce ne ramane dupa actualizare este sa descoperim pe indelete ce presupune fiecare noua optimizare.Cu siguranta, Microsoft nu se va opri aici. Windows 10 este intr-o permanenta evolutie si isi merita titlul de cel mai popular sistem de operare din toate timpurile. Iubit, aclamat, pe alocuri controversat, Windows 10 aduce cu sine o experienta placuta de operare, viteza si interactivitate.Windows 10 este cel mai puternic si interactiv sistem de operare pe care Microsoft l-a realizat vreodata. Windows 10 este cel mai puternic si interactiv sistem de operare pe care Microsoft l-a realizat vreodata. Totodata este si cel mai complex.Desi interfata de operare este foarte intuitiva, s-ar putea sa ai nevoie de cateva tutoriale pentru a-ti personaliza experienta, pentru a obtine performante maxime si pentru a profita la maximum de functiile sale - cum ar fi Cortana, browserul Edge si desktopurile multiple, mai cu seama avand in vedere noile caracteristici pe care le va aduce Windows Update April 2019.