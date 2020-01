Windows 7 functioneaza pe avarii. Ce optiuni ai daca vrei sa-l folosesti in continuare si care sunt riscurile

Upgrade la Windows 10 sau la alt sistem de operare

pierderea datelor/fisierelor personale prin criptarea acestora (ransomware)

furtul unor date/informatii precum: conturi bancare si date de acces la acestea, date de acces la conturile de email, date de acces la conturile altor aplicatii si utilizarea acestora in scop malitios

utilizarea calculatorului de catre infractorii cibernetici pentru minare cripto moneda (crypto currency minning)

implicarea calculatorului in atacuri asupra altor sisteme informatice

utilizarea neautorizata a microfonului si camerei video.

Vreau sa pastrez Windows 7 - Ce optiuni am?

In primul rand, trebuie spus ca nu se pune problema ca Windows 7 nu va mai functiona. Nu e cazul. Faptul ca Microsoft nu mai furnizeaza suport inseamna ca sistemul de operare nu mai primeste actualizari legate de siguranta, astfel ca dispozitivul care il foloseste este expus in fata atacurilor hackerilor sau infectarilor cu virusi, care se pot realiza mult mai usor.Popularitatea Windows 7 este demonstrata de cifre. Conform unei analize realizate de Kaspersky , la nivel global, in august 2019, situatia la nivel global era urmatoarea:- Peste o treime (38%) dintre companiile foarte mici, precum si aproape jumatate (47%) dintre companiile si intreprinderile mijlocii inca foloseau Windows 7.- Mai mult de o treime (38%) dintre utilizatorii individuali foloseau inca Windows 7.Dupa cum se observa, Windows 7 era folosit nu numai pentru uz personal, ci si de companii si institutii, estimarile fiind undeva la 200 de milioane de utilizatori (individual si corporate). Prin urmare, ce optiuni au acestia?Microsoft si-a indemnat utilizatorii, prin mesaje repetate, sa treaca la versiunea Windows 10, care este mai noua, mai buna si mai sigura. Mai ales pentru utilizatorii obisnuiti cu Windows, trecerea este una facila, caci cele mai multe functionalitati vor ramane, interfata este similara, iar imbunatatirile sunt facute in asa fel incat sa ajute utilizatorul.Cum oferta de upgradare gratuita la Windows 10 s-a incheiat pe 29 iulie 2016, iata ca acum este nevoie sa cumparati o licenta. Versiunea Home costa 690 de lei, iar cea Pro, destinata companiilor, are pretul de 1.199 de lei si le puteti descarca de pe site-ul Microsoft Il puteti instala si fara licenta, lasand campul Product Key necompletat, dar va functiona timp de o luna, iar apoi veti primi o notificare in care va va cere sa achizitionati o licenta si nu veti mai putea beneficia de optiunile de personalizare. Acest truc poate functiona pe termen scurt, dar pe termen lung devine enervant si, in cele din urma, nefunctional. Nu uitati: costul unui incident cibernetic poate fi semnificativ mai mare decat cel al unei actualizari! Specialistii CERT-RO atrag atentia ca printre consecintele unui atac cibernetic reusit se numara:Cel mai indicat ar fi ca inainte de inceperea upgrade-ului sistemului de operare sa salvati fisierele personale pe un mediu extern (stick-uri de memorie, hard extern etc.), ca sa fiti 100% siguri ca fotografiile, clipurile si documentele sunt in siguranta.Utilizatorii de Windows 7 care vor sa faca o schimbare pot alege sa instaleze versiuni noi ale altor sisteme de operare, precum Linux sau CloudReady (care se bazeaza pe sistemul de operare dezvoltat de Google pentru laptopuri - Chromium OS). Daca nu va pricepeti la acest lucru, apelati la un specialist.In cazul in care nu vreti, nu puteti (in special in cazul companiilor, acest proces poate fi costisitor si consumator de timp) sau nu aveti bani inca sa faceti upgrade la Windows 10, atunci puteti lua cateva masuri pentru protejarea cat de cat a dispozitivului.In primul rand, trebuie sa va asigurati ca browser-ul folosit are actualizari la zi si ca folositi cea mai noua versiune. Astfel, posibilitatea ca atacatorii sa profite de vulnerabilitati este mai mica.Din fericire, Google a anuntat ca va oferi suport tehnic complet pentru functionarea Chrome pe dispozitivele cu Windows 7 pana cel putin la data de 15 iulie 2021. Nu e cazul la Internet Explorer 11 , iar despre Mozilla Firefox nu am gasit niciun anunt oficial.In fapt, si celelalte softuri ar trebui actualizate la zi, astfel incat riscul ca vulnerabilitatile lor sa fie exploatate de hackeri sa fie redus.De asemenea, trebuie sa aveti instalata o solutie de protectie (antivirus), actualizata la zi, care este capabila sa identifice eventualele atacuri sau activitati dubioase.Dar chiar si asa, dispozitivele sunt vulnerabile, caci hackerii pot gasi diverse "portite" sa intre in calculator sa va fure datele, inclusiv folosindu-se de anumite vulnerabilitati ale Windows 7 nedescoperite pana acum sau care se creeaza odata cu trecerea timpului.In plus, utilizatorii mai trebuie sa cunoasca si riscurile care exista online. De exemplu, sa fie atenti pe ce site-uri intra, daca sunt securizate (incep cu https), sa nu dea click pe mailurile de tip spam si sa nu-si introduca datele personale decat dupa o verificare minutioasa a legitimitatii site-ului respectiv.Cat despre companiile care inca folosesc Windows 7, cel mai indicat ar fi sa decupleze respectivele dispozitive din retea. Daca inca nu pot face asta (sau nu vor), acestea trebuie sa se asigure ca macar au luat toate masurile de mai sus si si-au instruit corect toti angajatii.Companiile mai au, insa, o solutie. Doar ca e contra cost. Microsoft va tarifa clientii Windows 7 Enterprise cu 25 de dolari per dispozitiv si clientii Windows 7 Pro cu 50 de dolari per dispozitiv, in schimbul suportului tehnic pana in ianuarie 2021, data de la care preturile se vor dubla.