Mihaela Buzarnescu continua sa coboare in clasamentul WTA: Pe ce loc a ajuns

Miki a pierdut alte doua pozitii ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin, ajungand pe locul 42.Reprezentanta noastra, care are 1.315 puncte WTA stranse in ultimele 12 luni, a fost depasita de Dominika Cibulkova si Victoria Azarenka.Situatia din clasamentul pentru Turneul Campioanelor e si mai ingrijoratoare.In acest sezon, Miki a strans doar 331 de puncte si se regaseste pe locul 102!20 e cel mai bun loc ocupat de Mihaela Buzarnescu in clasamentul WTA, in luna august a anului trecut.I.G.