Mihaela Buzarnescu se prabuseste in clasamentul WTA

Tenismena in varsta de 31 de ani se afla pe locul 46 in ierarhia LIVE a WTA, in coborare cu 4 pozitii fata de ultimul clasament oficial anuntat de Asociatia de Tenis Feminin.Miki e in pericol, insa, sa fie depasita de alte 11 tenismene in aceasta saptamana!1.160 de puncte are Mihaela Buzarnescu stranse in ultimele 12 luni.In acest an, reprezentanta noastra a disputat 24 de meciuri in circuitul WTA, castigand doar 7 si pierzand 17!In consecinta, in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, Mihaela se afla abia pe locul 103, cu 332 de puncte.Anul trecut, jucatoarea nascuta la Bucuresti a ocupat cea mai buna pozitie din cariera in ierarhia WTA, locul 20 pe 6 august.I.G.