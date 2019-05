Mihaela Buzarnescu se prabuseste in clasamentul WTA dupa eliminarea prematura de la Roland Garros

Ziare.

com

Evolutiile sub asteptari din acest an, dar mai ales eliminarea prematura suferita la Roland Garros ar putea s-o duca pe Miki in afara Top 40 WTA.In clasamentul LIVE, Mihaela a pierdut deja 6 locuri, ocupand pozitia a 39-a, cu 1.290 de puncte.Insa reprezentanta noastra poate fi depasita de si mai multe tenismene, in functie de rezultatele inregistrate la Openul Frantei.La editia de anul trecut a Grand Slam-ului de la Paris, Mihaela Buzarnescu a ajuns pana in optimi, acolo unde a fost invinsa de Madison Keys.Cum anul acest a fost eliminata inca din primul tur, Miki va pierde nu mai putin de 285 de puncte in urmatorul clasament WTA, ce va fi dat publicitatii dupa terminarea Roland Garros.In consecinta, Miki nu va fi cap de serie la Wimbledon.In clasamentul pentru Turneul Campioanelor, intocmit doar pe baza punctele stranse in acest sezon, Mihaela Buzarnescu ocupa abia pozitia a 98-a, cu 331 de puncte.I.G.