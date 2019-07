Buzarnescu, dupa ce a fost invinsa de Simona Halep la Wimbledon: "Sper sa fie un boom psihologic pentru mine"

Ziare.

Sportiva noastra crede ca a facut o partida buna, in care a reusit sa ramana aproape de o jucatoare de top si spera ca pe viitor sa poata obtine victorii cu sportive din elita tenisului."A fost un meci bun in mare parte. Ma bucur ca am reusit sa fiu intr-o masura aproape de ea, dar in aceslasi timp destul de departe pentru ca am pierdut. Imi pare rau ca am jucat una impotriva celeilalte in turul al doilea si nu in turul 3 sau turul 4. Imi pare rau ca am pierdut si sper ca pe viitor sa castig meciuri cu jucatoare din Top 10 WTA Este greu sa joci impotriva unor compatrioate pentru ca ne stim de atatia ani. Suntem prietene, suntem colege in echipa de Fed Cup . Este dificil sa joci cu Simona pentru ca e o jucatoare experimentata, care are lovituri bune si multa darurire. Ea niciodata nu se lasa invinsa. Avem multe de invatat de la ea si sper ca acest meci sa fie un boom psihologic pentru mine", a spus Buzarnescu la Eurosport.Intrebata ce ar schimba daca ar putea sa rejoace aceasta partida, Miki a spus doar ca ar fi mai agresiva."As incerca sa fiu mai agresiva in momentele mai dificile pentru ca au fost azi momente cand puteam sa fac mai mult si nu am reusit." Simona Halep s-a calificat in turul al treilea de la Wimbledon dupa o victorie complicata cu o alta romanca, Mihaela Buzarnescu.Fostul numar 1 WTA s-a impus la capatul a aproape doua ore de joc cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2.Mai departe, pentru Simona urmeaza un duel cu un alt fost lider al clasamentului feminin, Victoria Azarenka, partida urmand a se juca vineri in direct pe Ziare.com.M.D.