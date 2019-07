Iata ce spune Mihaela Buzarnescu despre meciul cu Simona Halep de la Wimbledon

Ziare.

Miki se declara fericita ca are ocazia de a juca impotriva Simonei Halep si se asteapta la un meci interesant."Pot sa zic ca am jucat bine si incerc din rasputeri sa ma bucur de orice moment. Sunt fericita ca am ocazia de a juca din nou la un Grand Slam", a spus Mihaela dupa partida castigata in primul tur la Wimbledon, cu americanca Jessica Pegula, scor 6-4, 6-4."Cred ca e un meci asteptat de foarte multa lume (cu Simona Halep - n.red.) . Se intampla acum si ce pot sa zic... O sa fie un meci interesant. Sa castige cea mai buna. Ma bucur ca suntem amandoua in turul doi", a completat aceasta, intr-o interventie la Eurosport.Confruntarea dintre Mihaela Buzarnescu si Simona Halep se va disputa miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Miki si Simona s-au mai intalnit o singura data in cariera, in 2008, pe zgura de la Monteroni D'Arbia, unde fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-0.I.G.