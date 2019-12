Mihaela Buzarnescu ar rejuca meciul de la Wimbledon cu Simona Halep

Ziare.

com

Miki a pierdut in trei seturi in turul doi al Grand Slam-ului londonez, dupa un meci echilibrat."Daca ar fi sa-l rejoc un meci din 2019 ar fi cel impotriva Simonei pentru ca a fost frumos si mi-au placut mult atmosfera si evolutia noastra", a spus Mihaela Buzarnescu pentru Gazeta Sporturilor 6-3, 4-6, 6-2 a fost scorul intalnirii de la Wimbledon dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu.113 e locul pe care Mihaela Buzarnescu va incheia sezonul 2019 in clasamentul WTA.