Mihaela Buzarnescu prefateaza finala de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams

Miki, eliminata de la Wimbledon chiar de Simona Halep in turul doi, considera ca jucatoarea nascuta la Constanta are multe atuuri in fata Serenei, chiar daca americanca e mai puternica."Ma bucur ca suntem apropiate si faptul ca o jucatoare din Romania ajunge intr-o finala de mare slem, la Wimbledon, este un rezultat urias, oricine si-ar dori asa ceva si sper din tot sufletul sa castige", a spus Buzarnescu la Digi24 "Simona este o jucatoare complexa, care alearga foarte bine, constanta, stie cand sa atace, are multe atuuri impotriva Serenei. Serena este mai puternica, loviturile ei sunt mai puternice si, la fel, si Serena este o luptatoare si e foarte ambitioasa. O sa fie cu siguranta un meci fabulos, mult asteptat", a completat aceasta.Finala feminina de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams e programata sambata, incepand cu ora 16:00 - ora Romaniei.La TV, partida va fi transmisa in direct de Eurosport, in timp ce pe Ziare.com va putea fi urmarita in format LIVE text.Va fi cea de-a 11-a confruntare directa intre Simona Halep si Serena Williams, scorul meciurilor directe fiind covarsitor in favoarea americancei, 9-1.