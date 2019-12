Ce spune Mihaela Buzarnescu despre procesul intentat impotriva WTA si colaborarea Simonei Halep cu fostul ei antrenor

Ziare.

De asemenea, tenismena romana a vorbit despre recent inceputa colaborare dintre Simona Halep si fostul ei antrenor, Artemon Apostu-Efremov.Miki s-a accidentat grav la turneul de la Montreal din 2018, la scurt timp dupa ce-i solicitasei arbitrei sa opreasca meciul din cauza suprafetei ude.Arbitra a considerat ca meciul poate continua, insa sportiva noastra a alunecat si a suferit o accidentare care i-a pus capat sezonului. In consecinta, sportiva din tara noastra a decis sa isi caute dreptatea in instanta."Sper sa se vada ca au gresit. Sper sa fie mai atenti si cu alti jucatori. Cand te accidentezi din cauza ta este una, dar cand te accidentezi din cauza altora este si mai grav. Ar trebui sa aiba o abordare diferita, sa aiba mult mai mult respect fata de noi. Va dura un numar de ani (procesul - n.red.), sunt persoane care se ocupa de asta", a spus Miki intr-un interviu acordat tiebreak.ro Mihaela Buzarnescu considera ca Simona a facut o alegere buna prin adaugarea fostului ei antrenor in staff."A fost o colaborare buna, este un antrenor cu experienta. Este un antrenor placut, atat el, cat si echipa lui. M-am simtit foarte bine. Decizia Simonei este una corecta si le urez succes! Sunt sigura ca a fost cea mai buna decizie", a punctat aceasta.Mihaela Buzarnescu a inceput anul 2019 alaturi de Artemon Apostu-Efremov.113 e locul pe care Miki va incheia anul in clasamentul WTA.