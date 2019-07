Ghinion pentru Mihaela Buzarnescu la San Jose: Cu cine se va duela in primul tur si peste cine poate da in runda urmatoare

Ziare.

Campioana de anul trecut va da piept in runda inaugurala a turneului dotat cu premii in valoare totala de 876.183 de dolari cu rusoaica Daria Kasatkina.Daca va trece de fostul numar 10 WTA, tenismena romana o va infrunta in runda urmatoare pe favorita numarul 1, ucraineanca Elina Svitolina, care beneficiaza de un prim tur liber.Mihaela Buzarnescu e singura tenismena romana care participa la editia din acest an a Silicon Valley Classic.Anul trecut, Miki a invins-o in finala pe grecoaica Maria Sakkari, cu un categoric 6-1, 6-0.29 iulie - 4 august e perioada in care se desfasoara turneul de la San Jose.I.G.