Mihaela Buzarnescu a abandonat la Rogers Cup dupa o accidentare terifianta. Romanca a parasit terenul in scaunul cu rotile (Video)

Sportiva noastra a calcat stramb in setul decisiv, cand era condusa cu 4-3, s-a lovit la glezna si imediat au urmat momente dramatice.Mihaela a plans in hohote, a urlat la propriu de durere, in timp ce arbitrul de scaun si Svitolina au luat-o la fuga spre ea pentru a o ajuta.Sportiva noastra a plans pentru mai bine de un sfert de ora si a incercat sa-si revina, dar totul a fost in zadar.In cele din urma, romanca a parasit terenul in scaun cu rotile in aplauzele spectatorilor.Mihaela facuse un meci foarte bun si era in grafic pentru a o obtine inca o victorie in fata numarului 5 mondial.In setul secund a avut o revenire fenomenala de la 2-5 in tie-break, a luat cinci puncte la rand si a trimis meciul in set decisiv.Apoi, Mihaela a condus cu 3-0 in decisiv, dar Svitolina a revenit si a condus cu 4-3. La acest scor s-a produs accidentarea suferita de Mihaela.Deocamdata nu se stie cat de grava este accidentarea Mihaelei sau cand ar putea reveni pe teren.Conform calendarului, urmatorul turneu la care Mihaela este inscrisa este cel de la Cincinnati, programat saptamana viitoare.22:29 - Elina Svitolina o ia de mana pe Mihaela si o incurajeaza sa treaca peste acest moment. Ucraineanca si-a pus mainile in cap si pare foarte ingrijorata.22:28 - Mihaela plange in continuare in timp ce primeste ingrijiri. Durerile sunt insuportabile.22:26 - Mihaela primeste in continuare ingrijiri medicale. La Montreal a inceput si ploaia.22:24 - Elina Svitolina a venit langa Mihaela si incearca sa o sprijine. Mihaela nu se poate ridica in continuare!22:22 - Doctorii intervin si-i acorda ingrijiri Mihaelei. Sportiva noastra nu se poate ridica!22:15 - Svitolina castiga al patrulea game la rand si conduce cu 4-3.22:12 - Svitolina face break la zero si scorul devine 3-3.22:09 - Svitolina revine si scorul este 3-2 pentru Mihaela.22:06 - Svitolina face si ea un break si scorul este 3-1 pentru Mihaela.22:01 - Mihaela mai face un break si are 3-0!!!21:58 - Mihaela isi face serviciul si conduce cu 2-0!21:54 - Mihaela incepe setul decisiv cu un break!21:45 - Elina Svitolina a cerut o pauza de toaleta dupa ce a pierdut setul secund.21:33 - Svitolina isi face serviciul si setul secund se decide la tie-break.21:29 - Mihaela conduce cu 6-5 si presiunea se muta din nou pe Svitolina!21:25 - Game la zero reusit de Svitolina si scorul devine 5-5.21:22 - Mihaela isi face serviciul, are 5-4 si toata presiunea se muta pe Svitolina.21:18 - Mihaela face rebreak si egaleaza la patru!21:13 - Svitolina face break si are 4-3!21:11 - Mihaela rateaza doua mingi de break si scorul devine 3-3.21:05 - Game spectaculos, insa Mihaela trece din nou in avantaj si are 3-2.21:01 - Svitolina isi face serviciul cu ceva emotii si egaleaza la doi.20:56 - Mihaela raspunde cu un game la zero si conduce cu 2-1.20:54 - Game la zero reusit de Svitolina si scorul este 1-1.20:51 - Mihaela isi face serviciul in startul setului secund.20:43 - Mihaela isi face serviciul si acum are nevoie de un break.20:36 - Svitolina castiga la zero acest game si are 5-2.20:34 - Mihaela isi face serviciul si scorul este 4-2 pentru ucraineanca.20:29 - Mihaela face break la zero si da semne de revenire.20:26 - Mihaela greseste foarte mult, Svitolina mai face un break si are 4-0.20:21 - Game la zero reusit de Svitolina si scorul este 3-0.20:20 - Svitolina face break si conduce cu 2-0.20:16 - Svitolina isi face serviciul in startul meciului si are 1-0.20:13 - Mihaela nu se simte prea bine si a cerut interventia doctorilor, care i-au dat cateva pastile.20:10 - Arbitrul inspecteaza terenul pentru a vedea daca meciul poate incepe.20:06 - A inceput ploaia, startul meciului s-ar putea amana.20:01 - Svitolina va servi prima.19:57 - Cele doua jucatoare intra pe teren.19:37 - Meciul va incepe in cateva minute.Elina Svitolina ocupa locul 5 WTA , in timp ce Mihaela este pe locul 20.La casele de pariuri , Svitolina este considerata favorita, avand cota 1.5 pentru un succes.Mihaela a castigat ambele intalniri directe ce au avut loc in acest an, la Roland Garros si Birmingham, fara sa piarda vreun set.Partida este televizata de postul Digi Sport 2.