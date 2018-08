Mihaela Buzarnescu a aflat verdictul medicilor: Absenta de durata pentru sportiva noastra

Ziare.

Vestile nu sunt deloc bune, iar Mihaela va rata toate turneele de pe continentul american, inclusiv US Open.Sportiva noastra a anuntat ca spera sa revina pe teren in luna septembrie, in circuitul asiatic."Vestea buna este ca nu am niciun os rupt, dar am un ligament rupt si doua afectate. Sunt foarte trista ca nu voi mai juca in circuitul american, dar voi face tot posibilul pentru a reveni in circuitul asiatic. Va multumesc tuturor pentru sprijin, va voi tine la curent", a scris Mihaela pe Twitter De asemenea, Mihaela i-a transmis si un mesaj Elinei Svitolina."Iti multumesc, Elina pentru ajutorul tau de pe teren. Ma voi intoarce pentru a putea incheia setul decisiv", a transmis Mihaela. Mihaela Buzarnescu a fost nevoita sa se retraga in timpul meciului cu Elina Svitolina , din turul doi de la Rogers Cup, dupa ce a suferit o accidentare terifianta.Sportiva noastra a calcat stramb in setul decisiv, cand era condusa cu 4-3, s-a lovit la glezna si imediat au urmat momente dramatice.Mihaela a plans in hohote, a urlat la propriu de durere, in timp ce arbitrul de scaun si Svitolina au luat-o la fuga spre ea pentru a o ajuta.Sportiva noastra a plans pentru mai bine de un sfert de ora si a incercat sa-si revina, dar totul a fost in zadar.In cele din urma, romanca a parasit terenul in scaun cu rotile in aplauzele spectatorilorC.S.