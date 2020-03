Mihaela Buzarnescu a facut o donatie pentru Spitalul Gerota: Mesajul transmis de sportiva noastra

Ziare.

Jucatoarea de tenis a ales sa doneze pentru spitalul in care mai multe cadre medicale au fost infectate cu coronavirus de fostul ofiter MAI care a ascuns plecarea in Israel."Am urmarit cu mare durere in suflet intamplarile din ultimele doua saptamani si parca sunt desprinse dintr-un film SF. Inca nu-mi vine sa cred ca traim astfel de momente, dar stiu ca impreuna putem trece peste orice. Cel mai important este sa stam acasa, dar daca avem posibilitatea sa dam o mana de ajutor haideti sa o facem pentru cei care traiesc zi de zi momente foarte grele si lupta pentru sanatatea noastra.Salut initiativa Simonei Halep, dar si a Biancai Andreescu din Canada si as dori sa ma alatur cu o donatie catre Spitalul Gerota. Am ales sa donez o suma de bani catre spitalul care a fost in linia intai inca de la inceputul aparitiei acestui virus si foarte multa lume a fost afectata. Ei trateaza cazurile cele mai grele in continuare.Gandurile si rugaciunile mele sunt catre toti cei care sunt implicati in aceste cereri sau momente extrem de dificile, care vor sa ne ajute, si anume: doctorii, politistii, oamenii din farmacii, oamenii care merg in fiecare zi la munca, din supermarket-uri, cei de la salubritate, toti oamenii care sunt expusi acestui virus si care fac aceste lucruri doar pentru a ne ajuta si a incerca sa trecem impreuna peste aceste momente dificile. Doar impreuna putem trece prin aceste momente si sa le depasim cu bine", a transmis Mihaela intr-un mesaj video publicat pe Facebook Din informatiile existente, numarul persoanelor infectate cu coronavirus care au legatura cu fostul ofiter MAI a trecut de 50.C.S.