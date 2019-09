Mihaela Buzarnescu a obtinut cel mai bun rezultat din acest an

Ziare.

com

Sportiva noastra a invins-o pe nipona Kurumi Nara cu 7-6 (1), 7-5, la capatul unui meci ce a durat o ora si 50 de minute.Mihaela se va intalni in sferturi cu invingatoarea dintre Alison Van Uytvanck si Kirsten Flipkens.Pentru Mihaela, calificarea in sferturile de finala reprezinta cel mai bun rezultat inregistrat in acest an.Ultima data cand Mihaela a ajuns in sferturile de finala la un turneu WTA s-a intamplat in august 2018, la San Jose. Ulterior, Mihaela a si castigat acest turneu.In 2019, sportiva noastra a avut insa rezultate foarte slabe, motiv pentru care a coborat pe locul 125 in lume.C.S.