Mihaela Buzarnescu a pierdut finala turneului de la Praga, dupa o partida extrem de echilibrata cu Petra Kvitova

Mihaela Buzarnescu - Petra Kvitova 6-4, 2-6, 3-6

Tenismena noastra a avut o prestatie solida, insa a trebuit sa se recunoasca invinsa in fata favoritei numarul 2, dupa trei seturi foarte disputate.Dubla castigatoare de la Wimbledon s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3.2 ore si 17 minute a durat ultimul act al intrecerii din capitala Cehiei, in care Mihaela a reusit sa-i puna mari probleme ocupantei locului 10 in clasamentul WTA.Mihaela a inceput slab jocul si s-a vazut condusa cu 3-0 si apoi 4-1 in doar cateva minute. Reprezentanta noastra a revenit insa formidabil si a castigat 5 game-uri consecutive, adjudecandu-si primul set.Sportiva din Cehia a apelat in mai multe randuri la antrenorul ei si a inceput din nou in forta in setul doi. De aceasta data, Miki n-a mai reusit sa revina, iar finala a mers in decisiv.In setul decisiv, experienta si incurajarile primite din tribune au dus-o pe Petra Kvitova catre victorie, in timp ce sportiva noastra pierde si cea de-a doua finala WTA disputata in cariera.Pentru prezenta in ultimul act al turneului de la Praga, Mihaela va fi recompensata cu un cec in valoare de 21.400 de dolari si 180 de puncte WTA.Gratie celor 180 de puncte WTA, Mihaela va urca, incepand de saptamana viitoare, pe locul 32 in ierarhia mondiala, reprezentand cea mai buna clasare din cariera pentru tenismena nascuta la Bucuresti.Pentru Mihaela urmeaza un nou meci de foc, cu Maria Sharapova, in primul tur al turneului de la Madrid.14:24 - Game solid reusit de Mihaela, dar Kvitova urmeaza sa serveasca pentru castigarea turneului.14:20 - Un alt game castigat de Petra Kvitova cu primul serviciu si Mihaela va servi pentru a ramane in meci.14:16 - Mihaela isi face serviciul si se apropie la 2-4.14:12 - Kvitova face un game solid si se desprinde la 4-1 in acest set decisiv.14:09 - Break reusit de jucatoarea ceha, dupa un game foarte echilibrat.14:00 - 2-1 pentru Kvitova in decisiv.13:56 - Mihaela salveaza o minge de break si egaleaza apoi la 1.13:51 - Kvitova isi face serviciul si castiga primul game al setului III.13:47 - Setul trei incepe din nou cu Kvitova la serviciu.13:37 - Mihaela recupereaza o minge de break, dupa un game ce a durat aproape 10 minute si in care a avut 5 mingi de break!13:27 - Kvitova mai reuseste un break si va servi pentru castigarea setului II.13:22 - Game Kvitova si, pana acum, avem aceeasi desfasurare ca si in primul set...13:18 - Reprezentanta noastra isi face serviciul si castiga primul ei game din acest set doi.: Dupa un inceput slab de set, Mihaela apeleaza la antrenoarea ei poloneza.13:13 - Un nou game bun reusit de Kvitova, care se desprinde la 3-0.13:10 - Mihaela isi pierde serviciul, iar Kvitova face 2-0 in acest set secund.13:07 - Inceput bun de set pentru tenismena din Cehia, care intrerupe astfel seria de 5 game-uri rand castigate de Mihaela.13:05 - Petra Kvitova serveste prima in setul II.: Mihaela a ajuns la 5 game-uri la rand castigate, iar Kvitova pierde pentru prima oara un set la editia din acest an a turneului de la Praga!: Petra Kvitova apeleaza la sfaturile antrenorului ei.12:57 - BREAK MIHAELA BUZARNESCU! Bucuresteanca va servi pentru a castiga primul set, dupa patru game-uri la rand adjudecate!12:48 - Mihaela ajunge la trei gameuri consecutiv castigate si egaleaza scorul la 4.12:44 - Break reusit de Mihaela Buzarnescu, iar tenismena care ieri a implinit 30 de ani are sansa de a egala la 4 in acest prim set.12:41 - O noua minge de break salvata de Mihaela, care isi face serviciul dupa un game de aproape 10 minute.12:32 - Sportiva noastra revine de la 0-40, insa Kvitova continua sa serveasca excelent si isi castiga serviciul. 4-1 pentru cehoiaca, insa cele doua tenismene sunt despartite de un singur break.12:25 - Mihaela salveaza o minge de break si castiga apoi primul ei game din aceasta finala.12:18 - Un nou game usor castigat de Kvitova, iar Mihaela pare putin depasita de miza partidei.12:15 - Cehoaica incepe excelent meciul si duce scorul la 2-0, reusind un break.12:12 - Kvitova isi face cu usurinta serviciul si castiga primul game al meciului.12:10 - Reprezentanta gazdelor serveste prima.Cele doua tenismene nu s-au mai intalnit pana acum.Parcursul celor doua pana in finala:turul I: 6-1, 7-5 cu Beatriz Haddad Maia;turul II: 6-0, 7-6 cu Antonia Lottner;sferturi: 6-2, 6-3 cu Kristyna Pliskova;semifinale: 4-6, 6-3, 7-5 cu Camila Giorgi.turul I: 6-1, 6-3 cu Tereza Smitkova;turul II: 6-3, 6-1 cu Natalia Vikhlyantseva;sferturi: 6-3, 6-3 cu Katerina Siniakova;semifinale: 7-6, 6-0 cu Zhang Shuai.Partida poate fi vizionata la TV pe postul Digi Sport 2.Turneul de la Praga e dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.